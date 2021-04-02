Zübeyir Gündüzalp’in Not Defterinden: Gençlik Nasıl Değer Kazanır?

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin “Kâinata değişmem” dediği Talebesi Zübeyir Gündüzalp'i, 50. vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz.

* Gençleri imana ve İslâmî hayata heyecan ve aşkla donatmak gerekir. İdeal bir gence yakışan, olgun ve yüksek bir Müslüman olmak için ilim ve imana çalışmak, hayatını İslâmın yüce prensiplerine göre yaşayıp, gençlik günlerini boşu boşuna kaybolmaktan kurtarmaktır.

* İslâm büyüklerinin hayatı ve hatıraları, genç nesiller için en güzel rehberdir. Hayatın fırtınalı ve dağdağalı hâdiseleri içinde bu rehberler ışıklı deniz fenerleri gibi aydınlık verirler. Hayatlarını vatan, millet ve din yolunda feda eden maneviyat önderleri, dünyada birer Kutup Yıldızı oldukları gibi, ukbada da (ahirette) günahkârların şefaatçısı olurlar.

Saadetin anahtarı: İlim

* Tahkikî iman ilmini oku. Hakkı ve hakikati öğren. Cahil kalma. Aydın ol. Cahil bir insan ne kadar varlıklı da olsa, yine fakirdir, geridedir, aşağıdadır. Okuyan insan daima ileride, daima yükseklerdedir. Bilgili insan, güneş gibi girdiği yeri aydınlatır.

Hedefe nasıl varılır?

* Yüksek bir gaye; ebedî, canlı ve cazip bir maksat. İşte bütün sıcak heyecan ve fikirlerimizi bunun üzerine çevirebilmeliyiz. Böylece hedefe varabiliriz.

* İnsan dikkate, tahlile ve muhakemeye alışmalıdır.

* Tembelliğe, basit ve manasız zevklerime müsaade etmeyeceğim.

* Gayr-ı meşrû ve lüzumsuz arzularıma mukavemet etmeliyim.

İrade terbiyesi

* İrade kudreti çok cehd sarfından ziyade, zihnin bütün kuvvetlerinin aynı gaye ve istikamete doğru sevk edilmesiyle izah edilebilir.

* Terbiyenin en makbul olanı, kendi kendimizi terbiye etmektir. Sürekli ve iradî dikkat cehdleri sarf etmeye kendimi alıştırmalıyım.

Başarıya götüren prensipler

* Her şeyini “bugün” bilmek.

* Her an muvaffak ve muzaffer olacağım cehdi içinde olmalısın. Bir işi bitirmeden başka bir işe el atmamalısın.

* Kalemen, amelen, lisanen çalış.

* Gençlikte insan ne ile meşgul olursa, istidatları onda inkişaf eder.

* Deha dikkati değil, dikkat dehayı verir.

* Okumak, okumak, okumak. Yine okumak. Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kâinatı okumak.

Dikkat ve hafıza

* Hafıza zekânın en büyük sermayesidir.

* Bir şeyi ne kadar dikkat ve alâka ile anlamaya çalışırsak, bellememiz ihtimali o kadar çok olur. Çok defa, kolayca öğrenilen şeyler çabuk unutulur.

* Anlayarak ve dimağen hazmederek ezberlemeli.

* Aynen ezber, lisanda terakkî ve inkişaf için faydalıdır. Mealen ezber, muhakeme kabiliyetini inkişaf ettirir.

Hizmet esasları

* Kusurdan kurtulmak istiyorsanız, evvelâ kendi kusurunuzu görüp, kendinizi kusursuz zannetmekle kusurlu olduğunuzu müşadehe ediniz.

* Bahtlı ve talihli kimse, başkasına vaaz edilirken ibret alandır.

* Kusurlu, hatalı bir arkadaşınızın yanlışlarını yumuşaklıkla, hürmet ve tevazu ile söyleyiniz. Kabullenmezse dahi, ikinci bir kimseye onun hakkında gıybet etmeyiniz.

* Başkalarını ıslah için, evvelâ kendimizi ıslah etmek icap eder.

Merhamet

* Başkalarını sık sık affedin, fakat kendinizi ve nefsinizi asla!

* Merhamet tohumunu eken, muhakkak huzur ve saadet meyvesini elde eder.

* Öfke zamanında hürmet ve merhamet, ne güzel şeydir.

İslâm gençliğinin vasıfları

* Kur’ân talebelerinin hedefi, Kur’ânî ve İslâmî hakikatleri, tek kelime ile İslâmiyeti bütün ruhuyla kavramak ve ona bağlanmaktır. Onların yolu mahza İslâmiyettir. Bundan başka herhangi bir yol veya mezhep değildir. Dine hizmeti gaye-i hayat edinirler. Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından kaçmayı seve seve, can ü gönülden ifa ederler. Kur’ân hakikatlerini her tarafta neşredip mü’minlerin imanını kurtarmak hizmetinde canla başla çalışırlar.

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Afyon Müdaafaası’ndan (1948)

Sorgu hâkimliğinde, “Sen Risale-i Nur’un Talebesi imişsin?” denildi. Bediüzzaman Said Nursî gibi bir dâhînin şakirdi olmak liyakatini kendimde göremiyorum. Eğer kabul buyururlarsa, iftiharla “Evet, Risale-i Nur Şakirdiyim” derim.

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Risale-i Nur’u okuyan kimseler, bilhassa idrakli gençler, kuvvetli bir imana sahip oluyorlar; sarsılmaz ve fedakâr bir dindar, bir vatanperver oluyorlar. Yıpranmaz bir imanın bulunduğu bir yere, menfî bir ideolojinin aşıladığı ahlâksızlık ve sefahet giremez.

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Ruhumda büyük bir boşluk hissederek, okuyacak kitap ararken, Risale-i Nur’u okuduğum zaman elimde olmayarak ondan ayrılamadım. Kalbimdeki o büyük ihtiyacı, Risale-i Nur eserlerinin karşıladığını hissettim. İlmî ve imanî şüphelerden kurtaran aklî ve imanî ispatları onda buldum. Böylelikle vesveselerin verdiği sıkıntılardan kurtuldum. Bu hakikatlerden anladım ki, Risale-i Nur, bu asrın insanları olan bizler için yazdırılmıştır.

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Birimiz şarkta, birimiz garbda, birimiz cenubda, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz. Kâinatın kuvveti toplansa, bizi yüksek Üstad Said Nursî’den ve Risale-i Nur’dan ve bizi bizden ayıramazlar.

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Yirmi seneden beri milyonlarla insana din, iman, İslâmiyet, fazilet dersi veren ve onları dinsizlikten muhafaza eden Kur’ân tefsiri Risale-i Nur uğrunda idam edileceksem, sehpaya “Allah Allah, yâ Resulallah” sedâları ile koşarak gideceğim. Komünizme kapılıp dininden çıkan, ebedî felâketlere yuvarlanan ve vatan haini olarak kurşuna dizdirecek cürümlerden gençlerimizi koruyan Risale-i Nur uğrunda kurşunla öldürüleceksem, o kurşunlara çekinmeden göğsümü gereceğim. Üstadım Bediüzzaman için hançerlerle parçalanırsam etrafa sıçrayacak kanlarımın “Risale-i Nur, Risale-i Nur” yazmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

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Eğer komünistler mürekkep ve kâğıdı yok etmek imkânını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedaî olup, hakikat hazinesi olan Risale-i Nur’un neşri için mümkün olsa derimizi kâğıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız. Evet, evet, evet; binler defa evet!..