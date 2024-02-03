1759 binanın 975’i ruhsatsızmış

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 6 Şubat 2023’teki depremlerde kentin merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili 113 kişinin tutuklandığını söyledi.

Çelikkol, “Vefat olayı gerçekleşen 1759 binanın 975’inin ruhsatsız yapı olduğu tespit edilmiştir” dedi. Çelikkol, Başsavcılıklarınca yapılan çalışmalar hakkında, “Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’nda 22 bin 581 soruşturma dosyası açılmıştır. Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda bunlar bina bazlı değerlendirilerek, birleştirme sonucu bu dosyalar 3 bin 522 dosyaya dönüştürülmüştür” dedi. Haber Merkezi

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