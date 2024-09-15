Adaletin Saray’ı da gecikti

Adana’da yapımına devam edilen ve bir türlü tamamlanamayan Adana Adalet Sarayı’nın maliyeti, öngörülenin üzerine çıktı.

BirGün’ün haberine göre, Adana Adalet Sarayı’nın yılan hikayesine dönen yapım sürecinde yeni bir döneme daha girildi. 2014 yılı itibarıyla yüz milyonlarca liralık harcamaya karşın tamamlanamayan sarayın R Blok’unun inşaat işlerinin bitirilmesi için yeni bir harcamaya daha imza atıldı. 12 Mayıs 2014 tarihinde çalışmalarına başlayan şirket, inşaat işlerinin 5 Şubat 2017 tarihine kadar tamamlanacağını taahhüt etti. Ancak Şubat 2017 taahhüdü yerine getirilemedi. Şirkete süre uzatımı veren Adalet Bakanlığı, “Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi” gerekçesiyle 11 Kasım 2019 tarihinde ihalenin sözleşmesini feshetti. Adana Adalet Sarayı’nın R Blok’unun inşaat işlerinin 2 Kasım 2024’e kadar bitirileceği belirtildi. Yapımı devam eden Adana Adalet Sarayı, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük üçüncü Adalet Saray’ı olacak. Haber Merkezi

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