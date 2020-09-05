“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ BİZİM KUTUP YILDIZIMIZ” DİYEN AİHM BAŞKANI ROBERT SPANO, “KANUNUN ÜZERİNDE HİÇ KİMSE YOKTUR" DEDİ.

ADALET AKADEMİSİ’NDE DERS VERDİ

TÜRKİYE’YE ziyareti tartışma konusu olan AİHM Başkanı Spano, Adalet Akademisi’nde verdiği derste önemli ikazlarda bulundu. Spano, “Kanunlar sadece halka değil, aynı zamanda gücü elinde bulunduranlara da her an uygulanabilmelidir. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur" dedi.

İKTİDAR MAHKEMELERİ KONTROL EDEMEZ

Hukukun üstünlüğü ilkesinin, Avrupa İnsan Hak-ları Sözleşmesi'nin yol göstericisi olduğunu belirten Spano, yargı bağımsızlığının önemine dikkati çekerek, "İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez” diye konuştu. AİHM Başkanı, ekonomik kalkınma ve refah için hukukun üstülüğünün önemini vurguladı.

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AİHM Başkanı hatırlattı: Kuvvet kanunda olmalı

AİHM Başkanı Robert Spano, Kanunlar sadece halka değil, aynı zamanda gücü elinde bulunduranlara da her an uygulanabilmelidir. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur” dedi.

Türkiye’ye gelen ilk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı olan Robert Spano, hukukun üstünlüğü ilkesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yol göstericisi olduğunu belirterek, Türkiye’nin de bu sözleşmeyle uzun ve zengin bir ilişkisi olduğunu bildirdi. AİHM Başkanı olarak ilk kez Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirten Spano, Türkiye Adalet Akademisinde ders anlatmanın kendisi için önemli ve ayrıcalıklı bir etkinlik olduğunu vurguladı. Konuşmasında, hukukun üstünlüğü ilkesinin altını çizen Spano, “Bu ilke, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin kutup yıldızı. Bize yol gösteren, ileriye gitmemizi sağlayan parlak yıldız. Hukukun üstünlüğü ilkesi, demokrasi ve insan onuru temel ilkeleriyle birlikte bugünkü hukuki ve ahlaki temeli ortaya koyuyor. ifadesini kullandı.

İlk imza atan ülkelerden biri Türkiye

Spano, konuşmasında, iç hukuk sisteminde görev yapan hakimlerin, hukukun üstünlüğüyle yönetilen demokratik toplumların inşasında ve korunmasında oynadığı role dikkat çekeceğini kaydetti. Bu yıl, 4 Kasım 1950’de imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 70. yılını kutladıklarını dile getiren Spano, “Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilişkisi uzun ve zengin bir ilişkidir. Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden olan Türkiye, 18 Mayıs 1954’te sözleşmeyi onaylayarak, ilk imza koyan ülkelerden biridir” dedi. Geçen 70 yıl içinde çok önemli başarılara imza atıldığına işaret eden Spano, “Ancak, tabii ki çok net bir husus daha var ki o da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde öngörüldüğü şekliyle Avrupa Konseyinin değerleri, bugün aslında geçmişte olduğundan çok çok daha önemli” şeklinde konuştu.

İktidar mahkemeleri kontrol edemez

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Spano, hükümetin yetkisinin, kişilerin istek ve yetkileriyle değil, hukukla düzenlenmesi ve sınırlandırılması sonucunda, kanunların muğlak ve suistimale açık değil, açık ve anlaşılır olmasını gerektirdiğine işaret etti. Kanunların, kanunları yapan kurumlardan farklı, bağımsız ve tarafsız kurumlarca yorumlanması ve uygulanması gerekliliğine işaret eden Spano, hukukun üstünlüğü çerçevesinde bu ilkelerin olmasına değindi. Spano, “İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez. Kanunlar sadece halka değil, aynı zamanda gücü elinde bulunduranlara da her an uygulanabilmelidir. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur.” dedi.