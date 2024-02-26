Av. Levent Mazılıgüney: Omurgalı duruşla nice yıllara

Yeni Asya’nın 55. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj gönderen Av. Levent Mazılıgüney, “Yeni Asya demokrasi, adalet ve hürriyet taleplerinin güçlü bir sesi olmaya devam ediyor. Omurgalı duruşunu devam ettireceği ve adalet ve hürriyeti doyasıya hissedeceğimiz nice yıllar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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