YARGININ DA, HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUNUN DA DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANINA BAĞLI OLDUĞU TEK ADAM SİSTEMİNDE YARGI VE HUKUK REFORMU OLMAZ.

REFORM MU, PAZARLIK VE OYUN MU?

Türkiye’de ‘reform’ sözcüğünün çokça kullanıldığına tanıklık ettiğini söyleyen İstanbul Barosu eski Başkanlarından Turgut Kazan, bu sözcüğün altında bir 'pazarlık ve oyun' olduğunu düşündüğünü söylerken, “Bu sistemde reform olmaz” dedi.

GERÇEKTEN REFORM İSTİYORSANIZ...

“İçtenlikli bir biçimde iyileşme arıyor ve buna reform adını veriyorsanız bunu saygı ile karşılarım. Ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yargı ve HSK doğrudan tek adam olan cumhurbaşkanına bağlıysa orada reform olmaz.”

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Bu sistemde reform olmaz

İstanbul Barosu eski başkanı Turgut Kazan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dolayısıyla Türkiye’de yeni bir yargı reformu olamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir atılım ilânının ardından Türkiye, hükümetin yeni eylem planının nasıl olabileceğini tartışıyor. İstanbul Barosu eski başkanı ve Türkiye’nin önemli avukatlarından Turgut Kazan’a göre Türkiye’de yeni bir yargı reformu olamaz. Nedenini ise cumhurbaşkanlığı sistemi olarak açıklıyor. Türkiye’de ‘reform’ sözcüğünün çokça kullanıldığına tanıklık ettiğini söyleyen Kazan, bu sözcüğün altında bir ‘pazarlık ve oyun’ olduğunu düşündüğünü ifade ediyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Kazan, “Adalet işleyişinde yenilikler yapılabilir. İçtenlikli bir biçimde iyileşme arıyor ve buna reform adını veriyorsanız bunu saygı ile karşılarım. Ama yargı doğrudan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek adam olan cumhurbaşkanına bağlıysa ve hakimler ve savcılar kurulu bu sisteme bağlanıyorsa reform olmaz” diyor.

Hangisine dâvâ arkadaşısın?

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdidini de ‘hukuk ve demokrasi seferberliği’ açıklamasının altında değerlendiriyor avukat Kazan: “Bugün tweet atanların gece yarısı veya sabaha karşı evlerinden alındığı bir Türkiye’de, kolluk güçlerine yarın sabah getir bu kişiyi denildi mi, denilmedi. Cumhurbaşkanı seyrediyor, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı seyrediyor. Çünkü Devlet Bahçeli’den ne geleceğini merak ediyorlardı. Bahçeli’den o gelecek olan geldi. Dava arkadaşım dedi. Davalara bakıyorum hepsi yeraltı davası, kurşunlama, tehdit en son eşini öldürtme. Sayın Bahçeli bu davalardan hangisinde dava arkadaşısın? MHP reform açıklamaları ile birlikte ipin ucunun kaçtığını düşündü. Cumhur ittifakı bu açıklama ile AKP-MHP ve mafya üçgeninin üstüne oturur oldu. O nedenle ittifakın devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi Sayın Erdoğan ben ne yapmalıyım diye düşünüyor.”