Elazığ’daki 6.8’lik depremin ardından üç hafta geçTİ ANCAK temel birçok sorun hâlâ çözülemedi. Santral Mahallesi’ndeki çadırda kalan Saliha Gül yaşadıkları çaresizliği, “Çadırları kurdular, bir gittiler, bir daha gelmediler. Kendi imkânlarımızla burada kalıyoruz” diyor

Elazığ depreminin ardından üç hafta geçti, ama başta barınma ve gıda ihtiyacı olmak üzere temel birçok sorun hâlâ çözülemedi. Depremin merkez üssü Sivrice’de banyosu, tuvaleti olmayan çadır kentte 5 aile, toplam 21 kişinin kaldığı çadır var. Evi tamamen yıkıldığı için çadırda kalan bir depremzede, “Çadırları kurdular bir daha gelmediler” diyor. Krediyle aldığı evi yıkılan bazı depremzedeler ise sigortadan “kentsel dönüşüm bölgesi” denilerek ödeme alamıyor. Bir vatandaş, “Bin bir zorlukla aldığımız ev yok, ama kredisi var” diye konuşuyor.

ZOR DURUMDAYIZ

gazeteduvar’ın haberine göre, Santral Mahallesi’ndeki çadırda kalan Saliha Gül yaşadıkları çaresizliği, “Çadırları kurdular, bir gittiler, bir daha gelmediler. Kendi imkânlarımızla burada kalıyoruz. Bakın her yer çamur altında. Ne olur bize yardım edin, zor durumdayız” sözleriyle anlatıyor. Elazığ’a geçen yıl 5 çocuğu ile birlikte Akçakale kampından geldiğini söyleyen Suriyeli Ziyad Mugir ise, “Ne AFAD gördük, ne de başka bir yetkili. Hiç yardım görmedik” dedi. Öyle ki, kendi imkânları ile kurdukları borusu kırık soba ile ısınmaya çalışan ailenin çadırının içi de bomboştu.

YARDIMLARA BAŞVURDUK, AMA...

Depremden sonra uzun süre spor salonlarında barındıklarını, üç yaşındaki kızının bronşit olduğunu ifade eden Nigar Şahin ise, “Bir arkadaşım bize evini açtı. Eşim hâlâ spor salonunda kalıyor. Ben 2 çocuğumla birlikte arkadaşımın evindeyim. Gidecek yerimiz yok. Depremzedelere yapılan yardımlardan bir tas çorba içmişliğimiz yok. Kira yardımı, konteyner diyorlar. Başvurmamıza rağmen hiçbirini görmedik” diyerek gözyaşı döktü. Bu arada, hiçbir yardımın kendilerine ulaşmadığını ifade eden ailelerden biri de 3 çocuğu ile çadırda yaşayan Nimet Yetik. Çocuklarının kişisel bakım ihtiyacını eşinin çalıştığı okuldaki spor salonunda karşıladıklarını ifade eden Yetik, “Zor durumdayız. Bize gelen bir yardım yok. 24 günde bir defa gıda yardımı yaptılar” dedi.

MAĞDUR OLANLAR ÇOK

AFAD, depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplam 96 milyon 173 bin 557 lira toplandığı açıklandı. Malatya ve Elazığ’a ise 102 milyon lira nakdi yardım gönderildiği, bugüne kadar da kentte 45 bin 859 kişiye kira yardımı yapıldığı belirtildi. Ancak kentteki tablo yardımların sağlıklı yapılmadığını gösteriyor. Zira Şahin ailesi gibi mağdur olan, gidecek yeri olmayan, çadırlarda zor şartlarda yaşayan yurttaş sayısı oldukça fazla.



Yerel müteahhitler müdahil edilmedi mi?

Deprem yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına ilişkin sorunların yanı sıra şehirde yıkılan yapıların yerine inşa edilecek binaların yapımını Trabzonlu müteahhitlerin yapacağına yönelik tartışmalar da var. Konuya ilişkin Elazığ İnşaat Müteahhitler Derneği Başkanı Osman Avcıl, “Yerel müteahhitleri müdahil etmediler. Trabzonlu müteahhitlerin bu işleri yapacağı söylentisi var. Onlar yapacak, parasını kazanıp gidecek. Bu şehirde bizler yaşayacağız. Bir de kentin müteahhitlik sektörü yara alırsa şehrin ekonomisi komple çöker. Bu konuda dönüş bekliyoruz” dedi.

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Sivrice de 4.2 ile sallandı

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, bugün saat 14.42’de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Sivrice merkezli depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 4.1 km olarak duyurdu.