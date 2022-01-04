Cumhur seçmeninin yarısı ekonomiden şikayetçi

Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu, Ankara Masası özel yayınında Fatih Atik'in sorularını cevaplandırdı.

Uslu önümüzdeki seçimlerde Erdoğanizm'in oylanacağını belirterek, “Şu an için kamu araştırma sonuçlarına baktığınız zaman pandemi sürecinin ortalarından beri muhalefet adayı, iktidar adayına göre daha avantajlı görünüyor. Önümüzdeki seçim 2 aday arasında bir seçim olmayacak. Pozitif ve negatif yönleri açısından Erdoğanizm açısından bir referandum olacak. Erdoğanizm devam etsin mi etmesin mi? Seçimde benim gördüğüm muhalefet Erdoğanizm devam etsin mi etmesin mi? seçeneğini sunacak seçmene" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'na oy veren neredeyse 2 seçmenden birisinin ekonomiden şikayetçi olduğunu dile getiren Uslu, “Seçmenlere bakıldığında genel olarak sorduğunuzda Türkiye kötüye gidiyor. Gelecek yıl bu yıldan daha kötü olacak iyimser beklentilerim yok diyor” dedi.

Ankara – Ahmet Terzi