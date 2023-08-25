Danimarka Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı altıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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Kur'an yakmaya izin verilemez
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile Kopenhag'taki bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Age Sandal Möller, 6'ıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Maslahatgüzar, Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemleri nedeniyle 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos, 23 Ağustos ve 24 Ağustos'ta Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saldırmıştı.
İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika adlı kişi İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.
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AA