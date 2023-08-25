Danimarka Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı altıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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