"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Schaumburg-Muller: Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanması için yasal seçenekler bulunuyor

24 Ağustos 2023, Perşembe 09:13
Schaumburg-Muller "İfade özgürlüğü üzerinde ciddi bir kısıtlama yapılmadan, Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanması için yasal seçenekler bulunuyor." dedi.

Almanya Hükümet Sözcülüğü: Kur’an yakmak ifade özgürlüğü değildir
150 Müslüman Alim: Kur’an yakılması kabul edilemez - Kur’an yakmak nefreti ve ırkçılığı körükler
Kur'an yakmaya izin verilemez

Danimarka'da bulunan Southern Denmark Üniversitesinde Hukuk Profesörü Sten Schaumburg-Muller, ülkede "ifade özgürlüğü üzerinde ciddi bir kısıtlama yapılmadan, kutsal kitapların yakılmasının suç sayılabileceğini" söyledi.

Schaumburg-Muller, ülkede yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerin yasaklanması için yasal seçeneklerin bulunduğunu belirtti.

Danimarka'da ifade özgürlüğü bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerin devam etmesine ilişkin konuşan Schaumburg-Muller, "Kuran'ı Kerim'in veya diğer Kutsal Kitapların halka açık şekilde yakılmasını yasaklayacak herhangi bir adım, ifade özgürlüğünün kabul edilebilir bir ihlali olacaktır." dedi.

Schaumburg-Muller, hiçbir ülkede "mutlak ifade özgürlüğünün" bulunmadığını vurgulayarak, her zaman sınırlamaların olduğunu söyledi.

Ülkede Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik bir kısıtlama getirilmesi gerektiğini düşünen Schaumburg-Muller, "İfade özgürlüğü üzerinde ciddi bir kısıtlama yapılmadan, Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanması için yasal seçenekler bulunuyor." ifadesini kullandı.

Schaumburg-Muller, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasında "belli bir ölçüde Müslüman karşıtlığının" olduğunu kaydederek, "Yani İslam'a karşı bir düşmanlık var, bence bu çok açık." şeklinde konuştu.

Danimarka hükümetinin kamuya açık yerlerde kutsal kitapların yakılmasını suç sayabileceğini belirten Schaumburg-Muller, ifade özgürlüğüne derin bir kısıtlama getirmeden, bunun kolaylıkla yapılabileceğini vurguladı.

Schaumburg-Muller, "Halka açık yakma eylemlerinin kolaylıkla suç sayılabileceğini düşünüyorum. Prensipte bu ifade özgürlüğüne yönelik bir ihlal ancak kesinlikle kabul edilebilir bir ihlal." dedi.

Danimarka'nın belirli koşullar altında kısıtlamalar getirilebileceğine de değinen Schaumburg-Muller, bu kısıtlamaların sadece özel durumlarda geçerli olmasının "tartışmalı" olduğunu söyledi.

Schaumburg-Muller, bu tür eylemlerin yalnızca büyükelçiliklerin önünde yapılmasıyla sınırlandırılmasının işi oldukça zorlaştıracağına dikkati çekti.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saldırmıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Son olarak Momika adlı şahıs İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.

Danimarkalı Müslümanlardan Danimarka hükümetine çağrı
Billström: İslamofobik eylemler, hangi biçimde olursa olsun İsveç tarafından reddediliyor
Kur’an yakma eylemleri yasaklanacak
Kur’an yakmak ifade özgürlüğü değil
Dünya barışı Kur'an'la mümkün
İsveç ve Danimarka çözüm arayışında
Danimarka Kur’ân yakma eylemlerini yasaklayacak
Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar Danimarka tarafından da kınandı
Kristersson: Kur’an yakma eylemleri endişe veriyor
'Kur’an’a yapılan ''aşağılık'' saldırıların ve saygısızlığın tekrarlanmaması için çalışıyoruz'

AA

Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhale kanunu Saraya işlemiyor

    Schaumburg-Muller: Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanması için yasal seçenekler bulunuyor

    Japonya, 17 günde 7800 ton radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltacak

    Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

    Çanakkale'deki yangınının başladığı anlar görüntülendi

    'Asla eski kapandığımız dönemlere geçmeyeceğiz'

    Galatasaray, son dakika golüyle Norveç'ten avantajla döndü

    Rusya - Tver'de uçak düştü: Uçukta bulunan Wagner'in kurucusu Prigojin de öldü

    Ağrı - Doğubayazıt'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

    Yoksulluk sınırının altında ücretler dayatılıyor

    Ektiğimize bin pişman olduk

    Açlıktan mı ölelim?

    Demokraside fikir suçu olmaz

    Mobilde KKM hesabına son

    Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek istiyor

    Türkiye’de yanan ormanlar 4’e katlandı

    Tüketici güveni bir ayda yüzde 15 düştü

    Yunanistan'da Meriç Bölgesi'ndeki ormanda 18 kişinin cesedi bulundu
    📷

    Uhuvvet buluşması - Yeni Asya Okuyucuları Kocaeli pikniğinde buluşup, hasret giderdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstibdat demokrasi kılığına girerse...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Çok zâhirî musibetler var ki İlâhî birer ihtardır
    Ahmet BATTAL

    Kavgayı miras bırakma hatası
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düstûrlardan bir demet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Avrupa’yı kurtaracaksınız!”
    Faruk ÇAKIR

    İşte güzel örnek
    Mikail YAPRAK

    Beşerî kriterler ve nuranî prensipler
    Süleyman KÖSMENE

    Kaside-i Bürde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.