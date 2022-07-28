Dışişleri Bakanlığı: Somali'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Afgoye ve Marka şehirlerinde düzenlenen terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda aralarında resmi görevlilerin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. AA

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