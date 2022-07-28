"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Dışişleri Bakanlığı: Somali'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz

28 Temmuz 2022, Perşembe 10:28
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Afgoye ve Marka şehirlerinde düzenlenen terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda aralarında resmi görevlilerin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk kez görüşecekler

    Çin'de "turuncu alarm'' sürüyor

    Myanmar'a 'idam' tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı: Somali'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz

    ABD ve Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanma tehdidi

    İngiltere’de 24 saatlik demir yolu grevi

    Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi kararı

    DSÖ: 78 ülkeden 18 bin maymun çiçeği vakası var

    'Maymun çiçeği' rehberi hazırlandı

    Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 kişi yaralandı

    Kriz, üniversite eğitimini de vuruyor

    “Grip oldum”, yerini “Covid oldum”a bırakıyor

    Yarı tok, yarı aç yaşıyoruz

    Gazeteler tiraj kaybetti

    Otoda ÖTV düşmez

    Erdoğan’a dava açacağım

    Bu neyin hırsı?

    Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek

    Otomobil sahipliğinde Avrupa sonuncusuyuz

    Trablus’ta artan silahlı çatışmalar endişelendiriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Her kemalin bir zevali var
    Mikail YAPRAK

    Sahi, biz dindar mıyız?
    Genel

    Erdoğan’a dava açacağım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bizi mahveden; cehalet, zaruret ve husumettir
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Peygambere nasıl vahiy gelirdi?
    Genel

    Bu neyin hırsı?
    Genel

    “Grip oldum”, yerini “Covid oldum”a bırakıyor
    Faruk ÇAKIR

    Bizdeki saraylara örnek olsun
    Mehmet Asıf Işık

    Görenlerde azamet hissi uyandırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.