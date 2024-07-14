Elektrik şirketleri denetlenmeli

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, İzmir Alsancak’ta iki yurttaşın sokakta yürürken elektrik akımına kapılarak öldüğüi faciaya ilişkin açıklama yaptı.

29 kişi hakkında gözaltı kararı

"İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" Açıklamada, "Son elektrik zamları ile birlikte bu kadar yüksek oranda kamu kaynağının dağıtım şirketlerine aktarılmasına rağmen maliyeti düşük tutmak için sahada yeterli yatırımı yapmayan ve İzmir’de dün yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında da görüldüğü üzere halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu şirketlerin acilen idari ve mali yönden denetlenmesi gerekir. Geçtiğimiz ay Diyarbakır ve Mardin illerini etkileyen yangında 15 yurttaşımız hayatını kaybetmişti.Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı`nın ön raporunda yangının "elektrik kaynaklı" olduğu tespit edilmişti. Şebeke sorunlarının, aşırı sıcaklarda yangına, yağışlarda ise "elektrik kaçağına" neden olması normal kabul edilmemelidir" denildi. İzmir - Anka

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