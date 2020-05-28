İdlib şehidine dua

Suriye’nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar’ın cenazesi memleketi Elazığ’da defnedildi.

Elazığ Garnizon Şehitliği’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. İl Müftüsü Selami Aydın’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Şehidin cenazesi daha sonra Elazığ Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi. Müftü Aydın, koronavirüs salgını dolayısıyla taziye yapılmayacağını belirterek, şehit yakınlarıyla tokalaşılmamasını istedi. AA

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