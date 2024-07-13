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14 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

İşkenceciler değil, kurbanları yargılanıyor

13 Temmuz 2024, Cumartesi 17:00
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) yayımladığı Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite’ye alternatif rapora göre, hem mevzuat hem de yargı işkence suçunun cezasız kalmasına imkan sunuyor; işkence ve diğer kötü muamele sokağa taşarken, bu suçu işleyenler değil, işkenceye maruz kalanlar yargılanıyor.

Raporun yazım sürecinde hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının 78.050 kişi arttığı kaydedildi. TİHV, Türkiye’nin de 1988 yılından beri taraf olduğu İşkence ve Diğer Zalimane Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite’ye alternatif rapor sundu.

 2016’DAN BUGÜNE GELEN SÜREC RAPORDA

Türkiye’nin Beşinci Periyodik Raporu’na alternatif olarak sunulan ve 2016 yılından bugüne gelen süreci kapsayan raporda, Anayasa Mahkemesi kararları, Ulusal Önleme Mekanizması olması gereken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) değerlendirmeleri, hapishanelerdeki koşullar değerlendirildi.

TİHV, dikkat çekilen sistematik sorunların çözümüne ilişkin 108 öneriyi komiteye sundu. Komite, TİHV Başkanı Metin Bakkalcı tarafından İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan raporu 17-18 Temmuz’da Cenevre’de yapılacak oturumlarda değerlendirecek.

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