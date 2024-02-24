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İşsize kaynak yok

24 Şubat 2024, Cumartesi 23:54
DEĞİŞİKLİKLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GİDERİNİN SADECE YÜZDE 18,5’İ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE AYRILACAK.

İşsİzlİk Sigortası Fonu prim gelirlerinin oranı, 2024 yılı için de yüzde 50 olarak belirlendi. Böylece işverenlere daha fazla kaynak aktarılmasının yolu açıldı.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre söz konusu kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranının, 2024 yılı için yüzde 50 olarak uygulanması kararlaştırıldı. Kararla birlikte işverenlere daha fazla kaynak aktarılacak. Değişiklikle birlikte İşsizlik Sigortası Fonu giderinin sadece yüzde 18,5’i işsizlik ödeneğine ayrılacak. Fon’dan işverenlere yapılan toplam destek oranı yüzde 67 oldu. İşsizlik Sigorta Fonu’ndan yararlanabilen kişi sayısı ise oldukça az. BirGün’ün haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar’ın ağustos ayında yaptığı açıklamaya göre şartları nedeniyle her yüz 100 işsizden 90’ı fona ulaşamıyor.

Haber Merkezi

 

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