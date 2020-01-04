Kanal İstanbul arazisinde ancak tarım yapılır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında bulunan ve yakın zaman önce satılan arazilerle ilgili, bu bölgelerde sadece tarım yapılabileceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında bulunan ve yakın zaman önce satılan arazilerle ilgili konuşarak, bu bölgelerde sadece tarım yapılabileceğini söyledi. Büyükçekmece Belediyesi’ne yaptığı ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, Kanal İstanbul’un ÇED Raporu’na da değindi. İmamoğlu, raporda tarım arazileri hakkında yeni bir şehirden bahsedildiğini belirterek, buna izin vermeyeceklerini açıkladı. İmamoğlu, “Milyonlarca metrekare arsa satın alınmıştır. Bu arsaları satın alan insanlar, buradaki değişikliği öğrendiği için almıştır. 3-4 yıl önceden, Türkiye’de bile yokken Arap ülkelerinde filmler dönmüş, izlenmiş, izletilmiş…” şeklinde konuşarak, 30 milyon metrekareye kadar satış tesbiti yaptıklarını hatırlattı.

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İstanbul halkı da bunu bekliyor

Euronews’in haberine göre, İBB Başkanı, “İnşallah bu yanlıştan dönülecek. İnşallah bu tarım arazisi olan yerlerde, bu satın alan arkadaşlar, şehir tarımına katkı sunarlar. İstanbul halkı da bunu bizden bekliyor. İstanbul halkı da o arazilerde tarım yapılsın istiyor. Su havzaları aynı şekilde korunsun istiyor. Bu satın alanlar, bizim iyi bir Tarım Daire Başkanlığımız ve Tarım Politikalarını Güçlendirme Merkezimiz var, oraya şimdiden danışabilirler, ‘Hangi bölgesinde, hangi ürünü yetiştirebiliriz’ diye danışabilirler. Orada öyle 5 kat, 10 kat, 70 kat bina hayal etmesinler” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “çılgın proje” olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesi için “İsteseler de istemeseler de yapacağız” demişti. Bu kapsamda hazırlanan ÇED Raporu’na 10 günde 100 binden fazla İstanbullu itiraz dilekçesi sundu.

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