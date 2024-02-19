Kanal İstanbul planlarına iptal

İstanbul 11. İDare Mahkemesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de “çılgın proje” olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesinin ilk 3 etabına dair yapılan imar planlarının iptaline ilişkin karar aldı.

İstanbul’un bozulmamış tarım ve orman arazilerine yapılacak Kanal İstanbul ve çevresindeki Yenişehir için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından etap etap imar planları hazırlanmıştı. 7 etaplık planın ilk üçü yapılaşma, kalan etaplar ise arkeolojik ve göl alanlarını kapsıyordu. 2021’de onaylanan ve verimli arazileri konut imarına açan bu planlara karşı İBB, hukuki mücadeleye girişmişti. Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin açtığı dava sonucu İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nın ilk üç etabına ilişkin imar planlarını iptal ettiğini açıkladı. Mahkeme, planların şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal kararı verdi. Bu kararla Yenişehir’in konut inşaatları için planlanan bütün etapların planları iptal edildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 428

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.