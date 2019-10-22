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22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Konya'dan müjdeli haberler

22 Ekim 2019, Salı 17:46
Moldovalı Aliona ve Ludmila ile Romanyalı Jenica, Türkiye'de yaşayıp 2015 yılında Müslüman olan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine İslamiyeti araştırdı ve Müslümanlığı seçmeye karar verdikten sonra Konya'nın Akşehir ilçesindeki müftülükte Müslüman oldular.

Türkiye'de evlilik yapan Moldovalı Aliona Küpelioğlu (43), Türkiye'de Müslümanlığı seçen bir arkadaşının verdiği Kuran-ı Kerim'i okuduktan sonra Moldovalı Ludmila Bostan (44) ve Romanyalı Jenica Nastorica (43) ile İslamiyeti araştırmaya başladı.

İslam tarihi ve kültürüne ilişkin kitaplar okuyan 3 arkadaş, Müslüman olma kararıyla Akşehir İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Yeni isimleri "Zehra, Leyla ve Sevgi"

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ihtida merasimi ile kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Aliona Küpelioğlu "Zehra", Ludmila Bostan "Leyla" ve Jenica Nastorica da "Sevgi isimlerini aldı.

Müslümanlığı seçen 3 kadına, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verildi, Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye edildi.

Zehra Küpelioğlu, Leyla Bostan ve Sevgi (Jenica) Nastorica, İslamiyet'i seçmekten mutlu olduklarını ve bu dini yaşarken huzur bulacaklarına inandıklarını söyledi.

Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş da "Kararlarından dolayı bizim de memnuniyet duyduğumuz hanımlarımızı tebrik ediyoruz. Kendileriyle beraber son 2 yıl içerisinde Müftülüğümüzde Müslümanlığı seçerek ihtida belgesi alanların sayısı 200'e ulaştı. Bundan da müftülük olarak mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

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AA

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