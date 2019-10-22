Konya'dan müjdeli haberler

Moldovalı Aliona ve Ludmila ile Romanyalı Jenica, Türkiye'de yaşayıp 2015 yılında Müslüman olan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine İslamiyeti araştırdı ve Müslümanlığı seçmeye karar verdikten sonra Konya'nın Akşehir ilçesindeki müftülükte Müslüman oldular.

Okunma Sayısı: 229

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.