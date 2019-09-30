Camiye girdi, İslâm’ı seçti

Yunanistan vatandaşı 30 yaşındaki mühendis Athanasios Karanatsios, İslâmiyet’i seçti.

Yaşadığı Selânik’te Müslüman arkadaşları olan ve iki yıldır da mesleği gereği sıklıkla Kayseri’ye gelen makine mühendisi Karanatsios, Kayseri Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida töreninde Müslüman oldu.

İslâm’da tek Allah inancı olduğunu ve doğru yolu orada bulduğunu vurgulayan Karanatsios, “Camiye gittiğimde, İslâm beni kendine çekti, içten gelen bir şey. İslâmiyet ile ilgili olumsuz bir propaganda var. Sürekli kötü haberler yayılıyor. Bunu görünce İslâm’ı araştırmaya başladım. Bu durumun böyle olmadığını fark ettim. İslâm tamamen iyi şeylerle dolu. İnsanlar araştırdığında daha açık bilgiye sahip olabilir.” diye konuştu.

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