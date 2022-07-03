Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli Teğmen Halis Keskin'in Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralandığı, hızla hastaneye sevk edilip tedavisine başlandığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı. AA

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