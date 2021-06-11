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11 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Skandal sözlere ortak tepki

11 Haziran 2021, Cuma 00:01
ERDOĞAN’IN “NEYMİŞ, MİLLET AÇMIŞ; Aç olarak dolaşanları buyurun siz doyuruverin” SÖZÜNE MİLLET İTTİFAKI PARTİLERİNDEN CEVAP: CUMHURBAŞKANINA YAKIŞMIYOR; KARLI DAĞDAN KAR BAĞIŞLAMIYOR.

KONTROLÜ KAYBETTİ

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: “Muhalefete çıkışması ‘kendi seçmeni’ gördüğü toplumsal kitle üzerindeki kontrolü kaybetmeye yüz tuttuğunun zımnî itirafı. Ülkeyi yönetenler vatandaşa babalarının kesesinden karlı dağdan kar bağışlamıyor.”

ŞİRAZE İYİCE KAYDI

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER: “Senin şirazen artık iyice kaydı. Milletinin zor durumuyla alay etmek bir Cumhurbaşkanına yakışmaz. Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkûm ettiğin bu çileden kurtaracağız.”

VEDA ZAMANI GELDİ

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: “O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin. AKP’li makul anne babalara, dürüst insanlara çağrım; artık bu düzene veda zamanınız geldi. Vatana karşı sorumluluğunuz bu.”

HİCAP DUYUYORUZ

SP GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU: “Bu ülkede, yanlış politikalar nedeniyle aç ve yoksul bırakılan insanımızın karnını kimin doyuracağı tartışmalarının yapılmasından hicap duyuyor; açlık ve yoksulluğun kaldırıldığı bir Türkiye istiyoruz.”

 

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Skandal sözlere ortak tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında kullandığı, “Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin” skandal sözlerine muhalefet partilerinden sert tepki geldi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında kullandığı, “Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasî parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin” sözlerine muhalefet partilerinden sert tepki geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “açları doyurmak’ söyleminin pek çok cepheden problemli bir zihin kalıbı olduğunu belirterek, “AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, ‘devlet vs. vatandaş’ ilişkisini modern devletin gereği ‘hak ve ödev’ çerçevesinde değil ‘lütuf alan vs. lütuf veren’ temelinde zihin arkasındaki ‘buyurgan’ kalıbı öne dökmüş! Sayın Erdoğan’ın ‘açları siz doyuruverin’ diye muhalefete çıkışması diğer yandan ‘kendi seçmeni’ gördüğü toplumsal kitle üzerindeki kontrolü kaybetmeye yüz tuttuğunun zımnî itirafıdır! Ülkeyi yönetenler vatandaşa deyim yerindeyse babalarının kesesinden ‘karlı dağdan kar bağışlamıyor!’ Türk Milleti’nin vergilerinden toplanan bütçeden kaynak ayrıldığını iktidar partisi unutalı epey olmuş anlaşılan!” diyerek tepkisini dile getirdi. 

KILIÇDAROĞLU: ARTIK BU DÜZENE VEDA ETME ZAMANI GELDİ 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan ‘Millet açsa onları da siz doyuruverin’ demiş. Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP’li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu. Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin. AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur” dedi.

AKŞENER: BİR CUMHURBAŞKANI’NA YAKIŞMAZ 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın @RTErdogan Milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkûm ettiğin bu çileden kurtaracağız. Sen sandığı getir, biz gerisini hallederiz” dedi. 

KARAMOLLAOĞLU: HİCAP DUYUYORUZ 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sosyal medya hesabından, “Bu ülkede, yanlış politikalar nedeniyle aç ve yoksul bırakılan insanımızın karnını kimin doyuracağı tartışmalarının yapılmasından hicap duyuyoruz! Biz Saadet Partisi olarak, açlığın ve yoksulluğun tamamen ortadan kaldırıldığı bir Türkiye istiyor ve bunun için gayret ediyoruz” paylaşımında bulundu.

Başkalarının sofralarında yer aramıyoruz

Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucularından Hacer Foggo, “Başkalarının sofrasında yer aramıyoruz, kendi sofralarını kurma özgürlüğü için mücadele ediyoruz” paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü grup toplantısında, “Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasî parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük biliyorsunuz parayla değil, onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz, bunlar millet aç diyor.

Rizeliyim. Trakya’dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki.” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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