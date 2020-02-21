Yargı susturma aracı olamaz

Avrupa Birliği, Gezi Parkı eylemleri dâvâsında beraat eden Osman Kavala’nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmasını eleştirdi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Peter Stano, Kavala hakkında yeni suçlamalar için, inandırıcı bir temelinin olmayan bu karar, Türk yargı sisteminin güvenilirliğine zarar verdiğini ifade etti. Açıklamada, “Hem Avrupa Konseyi üyesi, hem de AB’ye üye adayı olan Türkiye’den adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi ilkesine ve yasal sürece saygı gösterilmesi dahil, en yüksek demokratik standartları uygulaması beklenmektedir. “Yargı süreci eleştirel seslerin susturulması için bir araç olarak kullanılamaz” ifadesi yer aldı.

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