Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlular'ın cenazesi, toprağa verildi.

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlular için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kutlular'ın yakınlarının yanı sıra, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile İYİ Parti, cenazeye çelenk gönderdi. Kutlular'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Eyüpsultan Aile Kabristanlığında toprağa verildi. *** Okumak için tıklayınız: Kutlular Ağabey dualarla Acımız büyük Kutlular Ağabeyimiz vefat etti Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar AA

Okunma Sayısı: 258

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.