Yurtdışı yasağı hak ihlâli

Anayasa Mahkemesi (AYM), barış bildirisine imza attığı için ihraç edilen ve yurt dışı çıkış yasağı konulan akademisyenlerin önünü açacak bir ihlâl kararı verdi.

Yüksek Mahkeme, kamuoyunda “Barış Bildirisi” olarak da bilinen “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attığı için üniversiteden ihraç edilen barış akademisyenlerinden Latife Akyüz’ün yurt dışı çıkış yasağı gerekçesiyle yurt dışındaki akademik olanaklardan yararlanamaması sebebiyle hak ihlâline uğradığına karar verdi. dw Türkçe’nin haberine göre, Barış İçin Akademisyenler Oluşumu, 11 Ocak 2016 tarihinde “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride, Doğu ve Güneydoğu’daki hendek operasyonları sürecinde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması ve insan hakları ihlâllerine son verilmesi istendi.

Yerel basın hedef gösterdi

Bildiriye imza atan 2 bini aşkın akademisyen arasında Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Latife Akyüz de yer aldı. Düzce’de yerel basın tarafından hedef gösterilen Akyüz, ertesi gün üniversiteden uzaklaştırıldı. Savcılığın başlattığı terör soruşturması kapsamında üniversitedeki odası polis tarafından basılarak aranan ve dijitallerine el konulan Akyüz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İfade vermeye giden Akyüz, savcı tarafından tutuklamaya sevk edildi. Ancak Sulh Ceza Hâkimliği, yurt dışı çıkış yasağı koyarak Akyüz’ü serbest bıraktı. İçişleri Bakanlığı bunun yanında Akyüz’ün pasaportuna tahdit de koydu.

Akyüz: Karar emsal olacak

Kararı değerlendiren Akyüz, bunun kendi durumunda olan akademisyenler açısından emsal olacağını kaydetti. Akyüz, “Bizim yaşadığımız bütünlüklü bir süreç. O sürecin tamamında zaten hak ihlâlleri zinciri olduğu için bu karar, o ihlallerden en azından bir tanesine emsal teşkil edeceğini düşünüyorum” dedi.