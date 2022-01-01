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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

2022 yılı hizmet yılı olsun

H. Muharrem OKUR
01 Ocak 2022, Cumartesi
Çok şükür hizmetlerle dolu bir yılımızı daha tamamladık. Güzel bir işbirliği ile çok güzel hizmetlere vesile olduk.

Malûmunuz ülkemizin maddî ve manevî yaşamakta olduğu gerçekleri birlikte yaşıyoruz. Her gelen gün sürpriz olaylara gebe.

Ve her geçen gün her alanda hizmetlere ihtiyaçlarımız olduğunu ve gelişen dünya hadiseleri karşısında Risale-i Nur hakikatleri ile olaylara bakış açısı gerekliliği bir kez daha görüldü. İşte Üstadımızın ifadesi ile hizmetlerimize ekmek sudan ziyade ihtiyaç var. Hatta ihtiyaç zamanla doğru orantılı olarak daha da artıyor. İnşaallah bu yılda bu güzel hizmetleri birlikte yapmaya devam ederiz.

Cenab-ı Hak hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Bu yılı İhlâs uhuvvet, tesanüd, muhabbet duygularımızın geliştiği güzel bir yıl eylesin, amin. 

En son gelen mektuplarımızdan birisini nazarlarınıza sunuyoruz: 

Muhterem efendim. 

Öncelikle sizleri en güzel selâmlarla selâmlıyorum, işlerinizde başarılar diliyorum. Yaptığınız ve gayret ettiğiniz tüm çalışmalarda hem bu dünyada hem öbür hayatta muvaffakıyetinize duâ ediyoruz.

Kıymetli Yeni Asya ailesi, daha önce yazdığımız talep ve isteklere hiç kimseyi ayırtetmeksizin verdiğiniz cevaplardan ve ilkeli duruşunuzdan dolayı sizlere müteşekkirim.

Bu dönemde bizlere gönderdiğiniz kitap temini ve ilginizden dolayı sizlere müteşekkirim.

Sizlerden bazı taleplerim olacak, ama bu muhavereleri sizinle hasbihal amacıyla da yazmak istiyorum.

Bizim buralarda teselli kaynaklarımız sınırlı, özellikle kitaplar bizim için bir nebze bir nefes alma gibi. 

Spor ve kendimize göre uğraştığımız el ürünleri de bizlere faydalı olarak kendimizi bulduğumuz başka konular. 

Özellikle sizlerin bu konudaki çabalarınızı da bu sürecin güzelliği olarak görüyorum. Gönderdiğiniz eserleri okuyoruz faydalanıyoruz. Bunlar okundukça haliyle yenilerine ihtiyaç duyuyoruz. Eğer imkânınız varsa (koğuş kalabalık olma hasebiyle) sizlerden istirham ederek 

- Bir takım daha Risale-i Nur Külliyatı

- İslâm Yaşar’ın Üstad hakkındaki Beşlemesi, 

- Çocuk ve Aile ilgili veyahut sağlıkla ilgili materyaller aile dergileri,

- Risale-i Nurlar’ın şerhleri,

- Risale-i Nur ile ilgili diğer kitaplar

Bize şimdiye kadar göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hassaten sizlere ve mesai arkadaşlarınıza teşekkür ederiz. 

Bizimle İrtibat için: (0532) 471 53 52

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