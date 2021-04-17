Merhum Mehmet Kutlular Ağabeyimin vefatına çok kişi gibi ben de çok üzüldüm.

Allah rahmet eylesin. Allah onun gibi yaşayıp ölmeyi hepimize nasip etsin. İmrenilecek bir ömür sürdü. Hatıralarını okuyunca kendim dahil onbinlerce kişiyi bir güneş gibi aydınlattığına şahit oldum.

Kutlular Ağabeyimi 1975 yılından itibaren tanırım. O yıllarda üniversiteyi kazanma kursları için İstanbul’da bulunuyordum. Cumartesi günleri Beyazıt’ta bulunan dersanede genel olarak Risale-i Nur dersleri yapardı. Muhakkak katılırdım. Pazar günleri ise, öğrenci evlerinde kalan kimselere yaptığı Nur sohbetlerine katılırdım. 1977 yılında İzmir Ege Üniversitesi’ni kazandığım zaman, kendisinin tavassutuyla öğrenci evine kabul edildim.

1980 yılından itibaren katıldığı İzmir Gölcük pikniklerinin hepsine katıldım. Çok istifade ettim. Neşriyat hizmetlerini hayat gayesi olarak seçmemde onun örnek yaşantısının büyük hissesi vardır.

1981 yılından itibaren çok sayıda hatıram var. Hasta olduğu son yıla kadar 25-30 yıl danıştığım konularda bana hep yön gösterdi. Neşriyat hizmetlerini geliştirmemde onun tavsiye teşviklerinin çok büyük hissesi vardır.

İkili bir sohbetimizde, cemaatimizin geleceği ile ilgili şöyle bir soru sormuştum. Ağabey, Allah gecinden versin. Ahirete gitmiş olsanız, cemaatimizin geleceği açısından bize ne tavsiye edersiniz? dedim. Aynen, “İstişareyi oturtunuz. Yoksa sıkıntıları aşmak zor olur” dedi. Benim en önemli hatıram budur. Allah bu manayı şahsımızda ve cemaatimizde yaşamayı nasip etsin. Amin.

MEKTUP

Selâmun aleyküm,

...T Titi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundayım. Risale-i Nur ile burada tanışmak nasip oldu. Bu kitapları okumak istiyorum. Maddî durumum iyi olmadığından alamadım. Lügatlı Risale-i Nur Külliyatı gönderebilirseniz çok sevinirim. Rabbim yapmış olduğunuz yardımlardan dolayı şimdiden kabul etsin.

(Son gelen mektuplardan.)

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