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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Her derde derman Risale-i Nur

H. Muharrem OKUR
17 Ekim 2020, Cumartesi
Yeni Asya’nın çalışkan, fedakâr kahraman insanları!

Kitap okumayı çok seven biri olarak 36 aylık cezaevi hayatımda 6 ay sonra Nurlar’la tanışıp Risale-i Nur hayranı bir okur olarak kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Hapishanede günde yaklaşık olarak 6-8 saat kitap okuyorum. Okudukça diğer kitaplarda olmayan tarz, analiz, kavrayış ve benzersiz üslûp ile ikna edici bilgiler buldum. Her gün 15 sayfa okuyarak yaklaşık bir buçuk yılda bütün Külliyatı bitirdim. Hapishanede Risale-i Nurlar kendini okura ayrıca açmakta; dışarıya göre daha çok etki bırakmaktadır.

Risale-i Nurlar’ın değerini, yerli ve yabancı benzer kitapları okuyunca, bu eserlerin rakipsizliğini benzersizliğini anlıyorsunuz. Ayrıca Risale-i Nur sadece dini konuları işleyen düşünce kitabı değil, cümleleri alt alta yazın yüzlerce şiir çıkar. En meşhur edebiyatçıların 10-15 sayfada yaptığı tasviri Bediüzzaman Said Nursî bir cümlede yapıyor.

Nurlar’ı okurken en çok ilgimi çeken, benim itikadım, meşrebim, mezhebim Alevilik/Ehlibeyt konularını tutucu, emevi, harici, vehhabi ve hatta günümüz klâsik Diyanet-ilahiyat bakış açısının ötesinde inceleyip kalbi tatmin, eder şekilde cevap vermesi oldu. Risale-i Nurlar’ı okuyunca kendimi çok mesut hissettim. Kur’ân, sünnet, Ehli Beyt çizgisinde sabit kalarak zor anlaşılan konularda ve her iki mezhep tarafından çatışma, ayrılık hatta savaşlara sebep olan konuları Kur’ân ve sünnet kaynaklı açıklıyor. İslâm coğrafyasında ve hatta dünyada henüz böyle bir yaklaşım yoktur.

Bediüzzaman haşir, kader, inanç konularında sorular sorup tam cevap verdiği, karşı tarafı susturarak ve ikna ederek bilgiler verdiği gibi Alevilik Ehlibeyt konularında da benzersizce bilimsel cevap veriyor.

Risale-i Nur’da en çok araştırdığım, merak ettiğim ve bir kitap çalışması da yaptığım bu konuları bulunca bu sefer tüm Risaleleri arkasındaki indeksi inceleyip bu içerikleri konuları bulup (Alevilik, Ehlibeyt, Bektaşilik, Caferilik, 12 imam, Hz. Ali vb.) ilgili bölümleri daha dikkatli ve birçok bölümü de yazarak bir kez daha okudum. Risalelerin birisinin sonunda Yeni Asya yayınlarında Alevilik ve Ehl-i Beyt kitabını oluşturduğunuzu görünce çok sevindim. 

8 ayda 6’ncı kitabındayım. Ancak altını çizerek, kitap çalışmasında kullanmak için sayfa kenarlarını not almak istiyorum. Ancak bunu arkadaşlarımın kitaplarında yapamıyorum. Sizden, eğer imkânlarınız elverirse bir isteğim olacak. Risale i Nur Külliyatı rica ediyorum. (Not: Külliyatı bu hafta gönderdik.)

Rabb’im gayretinizi, hizmetinizi, çalışmalarınızın verimliliğini arttırsın. Sizleri her iki dünyada aziz ve bahtiyar etsin. İyi ki Risale-i Nur okuyup anlayan, yorumlayan, yaşayan, anlatan binleri varmış; yani sizler.

NOT: Risale i Nur Külliyatı kampanyası için yaptığımız destek çağrımıza en güzel şekilde cevap verdiniz. Maddî manevî desteklerini esirgemeyen  ağabeylerime, kardeşlerime, şefkat kahramanı hanım kardeşlerime çok teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun.

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