"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

"İLK YAZI"yı hatırlamak

H. Muharrem OKUR
15 Mayıs 2021, Cumartesi
Bizim cezaevi hizmetlerimiz 2004 yılında başladı. Bir süre ailemle birlikte hizmet ettik. Bir süre sonra hizmetler genişledi. Şu anda bulunduğumuz YENİ ASYA KÜLTÜR MERKEZİNE hizmetlerimizi taşıdık. Benim ve Üniversite öğrencileriyle birlikte MEDRESE-İ YUSUFİYE Ekibimizle hizmetlerimiz devam etti.

O yıllarda hizmetlerimizi daha geliştirmek üzere Yeni Asya’dan köşe istedik. Uygun görüldü. İlk yazımız, İLK YAZI başlığı ile yayınlandı ve çok güzel ilgi gördü.

Bu tarihten itibaren bu köşe bir çeşit hizmetlerimize öncülük etti. Hizmetlerimiz daha da arttı. Ekibimize Türkiye çapında gönüllü katılımlar oldu. Bu günde katılımlar devam ediyor. 

Maalesef KARANLIK BİR EL 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra hizmetlerimize bir darbe vurdu. Cezaevlerindeki mahkûmların keyfiyeti büyük oranda değişti. Bir süre hizmetlerimizin duraklamasına sebeb oldu. Sonra, yeniden bizden mektupla ve mahkûm yakınları yoluyla RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI ve diğer yayın talepleri çok arttı.

Cezaevlerinde hizmetlerimizle ilgili gelişmeleri köşemizde duyurduk. O zaman köşemizin ismi “Medrese-i Yusufiye” idi.

Bu konuda Yeni Asya’nın sayılarına internetten bakılınca çok sayıda makaleye ulaşılabilir. Bu makalelerimizde görülecektir ki Risale-i Nur'daki "Çünki biz hizmetkârız. Risale-i Nur'un vazifesi, imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirliğe girmeyerek yapmağa mükellefiz." (Şuâlar) hakikat muvacehesinde isteyen herkese bizim yayınları gönderdik. Bu günde aynı şekilde devam ediyoruz.

Gözden kaçırılan bir husus daha var ki; Cezaevi hizmetleri başlangıç tarihi 2004 yılı. 2016 Temmuz ayından çok önce. Bu konuyu özellikle vurgulamak için 14 Nisan 2013 tarihli İLK YAZI isimli makalemizi yeniden yayınlama ihtiyacı hissettik.

İLK YAZI

(13 Nisan 2013) 

Allah nasip ederse, haftada bir olmak üzere bu köşede sizlerle beraber olacağız.

Köşemizde yer alacak konular -köşemizin isminden de anlaşılabileceği üzere- cezaevleriyle ilgili olacak. Uzun yıllar boyunca bize gelen ve hâlâ da gelmekte olan mektupları bazen aynen, bazen mânâ itibariyle bu köşede yayınlayacağız.

Bazen bu konularla alâkalı sizlerin de görüş ve tavsiyelerinize başvurup, bölgemizdeki bazı cezaevlerini sizlere tanıtıp, buralarda yapılabilecek “iman kurtarma hizmetleri”ni nasıl yürütebileceğimizle ilgili kanaatlerinizi isteyeceğiz.

Zaman zaman da başta Risale-i Nur olmak üzere, yayınlarımızın cezaevlerinde vesile olduğu inkişaf öykülerini sizlerle paylaşacağız. Yine cezaevlerindeki mahkûmlara yönelik tanıtım çalışmalarının nasıl yapılabileceğiyle alâkalı fikir alış verişinde bulunmayı çok isteriz. Bizler de elimizden geldiğince Üstadımızın cezaevlerine olan özel ilgilerinin sebeplerini araştırıp vardığımız sonuçları sizlerle aktaracağız.

Çocuk ıslâh evleri ile çocuk cezaevleri arasındaki farkları izah edip çocuk cezaevlerindeki gençlere nasıl hizmet götürebileceğimizi sizlerle istişare edeceğiz.

Şimdi sizlere cezaevi hâlet-i ruhiyesini yansıtan küçük bir mektubu aktarıyoruz:

MEKTUP

“Esselâmü aleyküm Muharrem Abi;

Öncelikle selâmlar eder, Allah’tan afiyetler dilerim. Göndermiş olduğunuz kitaplar, seccade vs. malzemeler için ne kadar teşekkür etsek azdır. 

Kıymetli Muharrem Abi, cezaevinde kalmakta olan arkadaşımdan mektup aldım, sizden bahsetmiş, benim için size yazmış. 

Ben 3 aydır buradayım. Şu an buranın oturmuş bir düzeni yok, bana gönderdiğiniz dergilerden isterseniz bana gönderirken 20-25 adet kadar yollarsanız ben onların diğer koğuşlara dağıtılmasını talep ederim. 

(Son mektuplardan.)

NOT: Ramazan Bayramınızı tebrik eder, hayırlı başlangıçlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim.

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    Günlük vaka sayısı açıklandı

    'Çocukları aşılamayı bırakıp fakir ülkelere aşı gönderin'

    Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Filistin' tepkisi

    Gazze'de 10 bin ev susuz kaldı

    Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı

    Almanya aşılamada rekor kırdı

    Japonya'da Olimpiyatların iptali isteniyor

    Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 12 ölü

    Erdoğan: Pazartesi günü kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz

    Gazze'deki hava saldırıları sonucu 200'den fazla konut yıkıldı

    THY, Tel-Aviv seferini iptal etti

    'Çin. Doğu Türkistan'daki camileri yıkmaya devam ediyor'

    Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu

    2011-2021 yılları dünyanın en sıcak 10 yılı oldu

    Gazze'de şehit sayısı 119'a yükseldi

    Turizm Bakanlığının tepki çeken videosu yayından kaldırıldı

    BM Genel Sekreteri'nden İsrail ve Filistin'e 'gerginliği azaltın' çağrısı

    'İsrail askeri 139 Filistinliyi yaraladı'

    İskoçya'da halk 2 mültecinin sınır dışı edilmesine izin vermedi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Köy bayramları
    Mehmet ÇETİN

    Rabbin, seni unutmaz!
    H. Muharrem OKUR

    "İLK YAZI"yı hatırlamak
    Ali HAKKOYMAZ

    Bayram: Cennetin gölgesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ruy-i zemin bir Medresetü’z-Zehra üniversitesidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.