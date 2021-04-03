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3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İş bölümü ile hizmet

H. Muharrem OKUR
03 Nisan 2021, Cumartesi
Üstad Bediüzzaman’ın eserlerinden defalarca okuduğumuz gibi, bu zaman şahıs zamanı değil şahs-ı manevî, cemaat asrıdır.

Şahıslar değişik isimlerle bir araya gelerek faaliyetlerini sürdürmektedirler. İslâm Âleminin bugünkü durumu bu konunun yaşanmakta olan en güzel örneklerinden biridir. Bizim öncelikli tercihimiz ekip çalışmasıdır.

Medrese-i Yusufiye hizmetlerimizde bu anlayışla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ekip üyeleri güzel bir iş bölümü ile hizmetlerini yürütmektedirler. Onlarca kardeşimiz bu hizmetin bir yerinde gücü nisbetinde yer almaktadır. 

Bu hizmetlere; cezaevlerinde bulunan kimselerin yanında, tahliye olanların ve yakınlarının insanî  ihtiyaçları vardır. Bu insanların çok büyük çoğunluğu kitaba ulaşamadığı gibi maddî imkânı da bulunmamaktadır.

Bu hizmetlerin geciktirilmeye tahammülü yoktur. Deyim yerinde ise insanlar büyük bir yangının içinde bulunmakta ve yangın gün geçtikçe yayılmaktadır. Gayret deyince sadece maddî destek düşünülmemelidir. Hizmetlerimizin değişiklik basamaklarında yer alabilirler.

Burada, Medrese-i Yusufiye hizmet basamaklarımızı sıralayacağız. Basamakları birlikte hızlı çıkacağız inşaallah. Bu hizmet merdiveninin son basamağı yoktur.

Dar dairedeki ekip olarak bizler yaklaşık 20 yıldır sizlerin destekleriyle elimizden geldiği kadar vazife yapmaya çalışıyoruz. Ancak, birlikte hizmet edebileceğimiz kuvvetli omuzlara  ihtiyacımız var.

Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak hizmet basamaklarımız şöyle:

*Çeşitli cezaevlerinden gelen mektupların okunması.

* Külliyat ve diğer dinî yayın isteyen mektupların tesbiti.

* Tahliye olan kimselerle ilgili neşriyat hizmetleri.

* Farklı cezaevlerine yayınlarımızın ulaştırılması için yapılan çalışmalar.

* Mahkûm yakınlarına Risale-i Nur ve diğer eserlerin ulaştırılması için yapılan çalışmalar. 

* Yayın hizmetlerimizin sponsor kanallarıyla karşılanması için yapılan çalışmalar.

MEKTUP

Tarafıma gönderdiğiniz bir Risale-i Nur Külliyatı için çok teşekkür ederim. Risaleleri pırıl pırıl ciltleri içerisinde kargoda gördüğüm o andan sevincimi anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor.

Gelen kitapları hemen teslim etmeseler de 2 ayda bir kotamız nispetinde verselerde kitaplara kavuştum ya bu bile yetti bana. Nurlar gelir gelmez arkadaşlar okuma sırasına girdiler şu anda her bir eserde uzun bir okuyucu sırası var. Okumaya ilk başlayan talihliler ise kıymetli maden arayan defineciler gibi didik didik ediyor. Susuzluktan dili damağına yapışmış  yanıklar gibi ab-ı hayat membaından kana kana içiyor ve sizlere duâ ediyorlar. Allah yar ve yardımcın olsun. 

S. Okan D tipi KCİ Kurumu.

Okunma Sayısı: 101
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