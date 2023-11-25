İzmir Yeni Asya Gençlik Merkezi

Gençlerimiz ve geleceğimiz gündemimizdeki en önemli konulardan birisi.

Bu doğrultuda İzmir olarak, gençlerin helal dairesinde, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekan oluşturulması amacıyla İzmir-Merkez Üçyol semtinde, halihazırda faaliyet gösteren İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi (Külliye) bünyesinde, çatı teras katında gençlerin kullanımına uygun olacak boş bir alan tahsil ediliyor.

Bu Gençlik Merkezimizde;

- Ahir zaman fitne ve fesatlarından kendilerini muhafaza ve takviye edebilecekleri,

- Gençlerimizin ders öncesi veya sonrasında bir araya gelebilecekleri,

- Soruları olan arkadaşlarını bu sosyal ortama çekinmeden davet edebilecekleri,

- Risale-i Nurlar ile irtibatın kuvvetlendirilmesinde köprü olacak,

- Her türlü fikir ve görüş müzakeresinde bulunabileceklerdir.

Bu bağlamda; kuvvetli bir gençlik irtibatı temin edilecek ve bölgemiz gençlerinin müsbet akıbeti için bir zemin oluşturulmasına katkı sağlanmış olacaktır inşaallah.

Konusunda uzman yazarlarımızla ve ağabeylerimizle de gerçekleştirdiğimiz fikir alış verişleri neticesinde ortaya çıkan ortak sonuçlardan bazıları şu şekilde: “Gençler ile öğretmen öğrenci ilişkisi olmamalı. Misafirlikten ev sahipliğine dönmeleri gerek.”

“Gençlerin Risale okumalarında, en azından ana programlarında, başkaları olmamalı, onlara bazı şeyleri dikta ediyor gibi görünmemeli, onlar kendi aralarında konuşarak, tartışarak yol almaya çalışmalıdır. Gençlerle ilgili olarak bir program taslağı düşünüldüğünde, gençlerle görüşülmeli, onların fikirlerine baş vurulmalı, programın ya da programların olgunlaşması bu görüşmelere göre son şeklini almalıdır. Gençlik programları gençlerin yaş, dönem ve istekleri dikkate alınarak onların gerçekliğine uygun, onlarda iştiha uyandıran cazip unsurlar taşımalıdır. Bunun için söz gelimi, spor faaliyetlerine, meşru talepleri karşılamaya (seyahatler, ziyafetler vs.) elverişli olarak düzenlenmelidir.”

“Helal dairede dünyevi zevkini de talep ve lezzeti şükür için takip eden gençlerin bu konudaki isteklerini müesseselerimizin karşılaması elbette güzel olur. Bu neviden çeşitlilikler aynı zamanda o mekanlara teveccühü de artırır.”

Ve daha nice fikir paylaşımları ile gördük ki böyle bir proje inşallah çok güzel hayırlara vesile olacaktır. Sizlerin de fikirlerinizi, katkılarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.