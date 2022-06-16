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16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Külliyat hediyesi

H. Muharrem OKUR
16 Haziran 2022, Perşembe
“Maddi imkanı olmayan kimselere Risale-i Nur Külliyatının temel kitaplarını hediye ediyoruz. Müracaat: Hasan Muharrem Okur: 0532 4715352”

Mart ayında ismini bilmediğimiz biri; ‘Yeni Asya Neşriyattan Hasan Muharrem Okur, KHKlı mağdurlara KÜLLİYAT hediye ediyor’ metinli bir tivit atmış. Telefonumuzu da tivite eklemiş.

Bu tiviti gören kimseler telefondan arayarak ve kimileri de WATSHAPP’tan KÜLLİYAT istemeye başladılar.

Ancak istekler bizim gücümüzü aşınca, biz ‘bize cezaevinden mektup yazan kimselere ve yakınlarına KÜLLİYAT hediye edebiliyoruz’ diyerek istekleri geri çevirmek mecburiyetinde kaldık. Sebebi ise biraz Mart ayı ekonomik durumumuzun zayıflığıydı. Ancak 40 yıllık NEŞRİYAT hayatımda KÜLLİYAT isteyen ve maddi imkânı olmayanlara verememek hoş bir durum olmasa gerekti.

Ramazan ayı gelince ekonomik durumumuz biraz düzeldi. Yeniden istişare ederek Mart ayında bizden KÜLLİYAT isteyen maddi durumu olmayan kimselere vermeyi kararlaştırdık. Bizi daha önce arayanları kayıt altına almış ve tek tek telefon edip kararımızı bildirdik. Çok memnun oldular.

Aynı günlerde eski yazarlarımızdan birisi de martta atılan tivite benzer bir tivit attı. Bu tivitten sonra KHK’lı mağdurlar bizden KÜLLİYAT talep etmeye devam ettiler. Bir ikigün bu şekilde talepler devam etti.

Maddi imkanı olmayan kimselere daha çok ulaşabilmek için Genel Yayın Müdürümüz Kazım Güleçyüz’e KHK’lı mağdurların dernek veya herhangi bir kuruluşlarının olup olmadığını sorduk.

Kazım beyin ismini vererek ilgili kişiye telefon ettik. Sağ olsun hemen cevap verdi.

Görüştüğümüz arkadaş ‘Biz üyelerimize tivitle duyururuz” dedi.

O tivitden haberdar olanların telefonları gelmeye başladı. Gün içerisinde gelen tefon ve WATSHAPP bildirimlerinden KÜLLİYAT istekleri artıyordu. Gelen telefonlardan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “Duyurayım/ “Maddi imkanı olmayan kimselere Risale-i Nur Külliyatının temel kitaplarını hediye ediyoruz. Müracaat: Hasan Muharrem  Okur 0532 4715352” metinli tivit attığını öğrendik.

Bu çalışmamızdan anladık ki Risale-i Nur’ları okumak isteyip de alamayan çok kimse var. Bu insanları bulmak bizim sorumluluğumuz.

Ayrıca bu faaliyetimiz neticesinde 300 civarında paketimizi (Sözler, Mektubat, Lem’alar, Tarihçe-i Hayat, Emirdağ, Cemaatler, Risale-i Nur ve Bediüüzzaman Said Nursi) paketimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olduk.

İmkanlarımız Külliyatın tamamını vermeye müsaade etmediği için bir çok kişi ile uzun müzakereler sonucunda; Risale-i Nur’un temel eserlerini hiç olmasa okumak isteyen müştaklara göndermeyi vazife edindik. Gayret bizden tevfik Allah’tan. 

Bizimle irtibat için: 0532 471 5352

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