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14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Niçin e-gazete?

H. Muharrem OKUR
14 Ağustos 2021, Cumartesi
Teknolojik imkânlar bütün dünyada hızla gelişiyor.

İster istemez herkes de bu teknolojik gelişmelere bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyor. Pandemi süreciyle de yakından şahit olduk ki hizmetlerimiz açısından teknolojiye ayak uydurmak bazı durumlarda zarurî hale geldi. Özellikle kısıtlamaların olduğu dönemlerdeki online derslere, seminerlere, toplantılara katılma hususu teknolojik imkânların kullanımında bizlere epey yol katettirdi. 

Bu teknolojik imkânların gelişimi ve dönüşümü sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de e-gazete hususu. Dünyanın belli başlı meşhur bazı gazetelerinin halihazırda kâğıt baskıyı bırakarak tamamen e-gazete sistemine geçtiğini, ülkemizde de bunun örneklerinin olduğunu duymuş ve görmüştük. Cep telefonlarının insanların hayatlarının merkezinde yer aldığını bir dönemde birçok kimsenin e-gazeteye ulaşması oldukça kolaylaştı. Bizler açısından da insanlar adeta tek bir ‘tık’la gazetemizdeki hakikatlere ulaşabilecek durumda. Özellikle Y kuşağının büyük bir bölümü, Z kuşağı denilen genç kesimin ise neredeyse tamamı bu teknolojik imkânlara entegre olmuş durumda. Üstad Hazretleri’nin ve talebelerinin de Risale-i Nur hizmetleri konusunda gelişen teknolojik imkânlardan faydalandıklarını hayatlarından örnekleriyle biliyoruz.  Dolayısıyla gelişmeleri iyi yorumlayıp e-gazete konusunda gazetemize destek olmak ve e-gazete sisteminden faydalanmak konusu oldukça önemli gibi görünüyor. Bayilerden aldığımız gazete aboneliklerimizin yanında e-gazete aboneliğine de dahil olarak hem gazetemize destek vermiş hem de gelişen dünya şartlarına ayak uydurma konusunda önemli bir adım atmış olacağımızı düşünüyoruz. 

Hayat şartları ister istemez bu yönde gelişerek ilerliyor. Bu ilerlemenin gerisinde kalmamak ve etkili hizmet hamleleri yapmak açısından e-gazetenin önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. 

Cenab-ı Hak yardımcımız olsun.

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