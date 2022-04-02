Ramazanda manevi hediyeleşme

“İnşaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için, bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurlar’ı mahpuslara ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.” (Said Nursî, Şuâlar)

Her yıl olduğu gibi bu sene de inşallah Ramazan ayında ‘RAMAZAN KÜLLİYAT KAMPANYASI’ hazırlığımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde Yeni Asya’da reklâmlarımız yayınlanmaya başlayacak inşaallah.

Bugün Ramazan ayının ilk günü. Biz de Üstadımızın ifade ettiği gibi ‘Bu mübarek Ramazanda iştirak-i a’mal düstur-u esasiyle, her bir has kardeşimizin kırk bin dili bulunan bir melaike hükmünde, kırk bin diller ile yani kardeşlerin adedince manevî dilleri ile ettikleri ve edecekleri dualar, Rahmet-i İlahiye nezdinde makbul olmasını o lisanlar adedince, Cenab-ı Erhamü’r-Râhimîn’den niyaz ediyoruz.

Bu mahiyetteki ramazanınızı tebrik ediyoruz.’ (Kastamonu Lâhikâsı) ve Cenab-ı Hakk bu ayımızı hayırlı başlangıçlara vesile kılsın.

Bu kampanyamız 2022 yılı içinde yapacağımız ikinci kampanya. Bu kampanyamızı özellikle yılların vermiş olduğu tecrübe ve hapishanelerden gelen istekleri nazara alarak düzenledik. İnşaallah bizden istenen kitap taleplerini karşılamaya devam edeceğiz.

Bunun yanında kısaca kampanyamızdan bahsedecek olursak;

Birincisi: Büyük ve orta boy Külliyat manevi destek paketi.

İkincisi: Medrese-i Yusufiye Seti, Beşleme, Büyük Boy Cevşen kitabı.

Üçüncüsü: Câmiü’s-Sağir (hadis kitabı), Beşleme Serisi.

Gayret bizden, tevfik Allah’tan...

Bu haftaki mektubumuz

Çok kıymetli ve değerli Medrese-i Yusufiye ekibi;

Bir ay önce istemiş olduğumuz Risale-i Nur’lar ve Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur kitabı elimize ulaştı.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin Medrese-i Yusufiye diye ifade ettiği bu mekanlara sahip çıkıp Nurları göndererek, sessizliğimize ses, kalplerimize sevinç ve mutluluk, gecelerimizi aydınlatmaya vesile olan sizlerin şahsında Yeni Asya Gazetesi’ne ve tüm vesile olanlardan Allah ebeden razı olsun.

Not: Selahattin Yaşar’ın kaleminde ‘Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur’ eseri için ayrıca teşekkür ederiz.

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