Türkiye Neşriyat Komisyonu

Yeni Asya Umumî Neşriyat Komisyonu cemaatimizin basılı, sesli, görüntülü neşriyat faaliyetleri ile ilgili komisyondur.

Üyeleri, Türkiye’nin on iki bölgesinden, yurt dışından seçilen üyeler Yeni Asya AŞ Genel Müdürü, Yeni Asya Genel Yayın Müdürü, İlân Reklâm Müdürü, Satış Pazarlama Müdürü, Neşriyat Koordinatörü, Yönetim Kurulu Neşriyat Koordinatöründen meydana gelir.

Seçilmiş üyelerin dışındaki üyeler fikirlerini beyan etmekle beraber sadece oy kullanamıyorlar. Neşriyat Komisyonu Yeni Asya hizmetleri içinde çok önemli bir yere sahiptir.

Türkiye Umumî Meşvet Heyetine bağlı olarak çalışır.

Başlıca görevleri:

- Risale-i Nur Külliyatı’nın; yayılması, neşredilmesi, tanıtılmasını sağlar.

- Yeni Asya Gazetesi, dergiler, neşriyatına ait yayınların ihtiyacı olan herkese ulaşması için gayret sarfeder.

- Aynı konuda çalışan kuruluşlarla irtibat kurarak neşriyatın yaygınlaştırılmasını sağlar.

- Yayınların gelişmesi için yeni projeler üretir.

- Hizmet bölgelerindeki gazete dağıtım ve abone çalışmalarını takip edip eksikliklerini gidermeye çalışır.

- Diğer heyet ve komisyonların faaliyetlerini destekler.

Bu komisyonun üyesi, hele sekreteri olmak büyük bir sorumluluk. Sekreter sorumluluğunu komisyon üyeleri arkadaşlarımız 2 yıllık süre için bize verdiler. Cenab-ı Hak lâyıkı vecihle bu vazifeyi yerine getirmeyi nasip etsin.

Bu yazıyı okuyan herkesten duâ bekliyoruz. Neşriyat hizmetlerini birlikte yapmaya dâvet ediyoruz. El ele, gönül gönüle yapabileceğimiz çok hizmet var. Bizim her çeşit hizmetlerimize çok büyük ihtiyaç var. Ülkemiz insanının fevkalâde ihtiyacı olan iman hakikatleri ile manevî yangınlar söndürülmeyi bekliyor. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü sorumluluktan korusun.

Mektup

Cezaevinde bulunan insanlara yapmış olduğunuz ‘Risale-i Nur Hediye” kampanyanızı duymuş bulunmaktayım. 5 yıldan fazladır cezaevindeyim. Değişik vesilelerle kaldığımız koğuşta insanların Nurlar’ı okuduğunu ve inanılmaz Kur’ân ışığında güzel kazanımlar aldığını müşahade ediyorum.

Bir Risale okumaya başlıyorum, koğuş değişikliğinde yarım kalıyor. Bu sebeple benim de bir Risalem olsun istiyorum. Sizlerden bana Risale göndermenizi istiyorum.

(Son gelen mektuplardan)