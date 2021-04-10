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10 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Bir dâvâ adamının manevî anatomisi

Halil ELİTOK
10 Nisan 2021, Cumartesi
6 Nisan 2021 tarihinde vefat eden ve 7 Nisan 2021 Çarşamba günü Rahmet-i Rahman’a ve ebedî istirahatgâhına tevdi edilerek Üstadımıza kavuşan, sadâkat timsali, kararlı duruşu ile güven veren, samimî, bir o kadar da cesur, ufku açık, zikzak çizmeden, inandığı dâvâdan hiçbir zaman taviz vermeyen Risale-i Nur’un kahramanı 1938 Doğumlu Mehmet Kutlular’dan bahsetmek istiyorum.

Balıkesir’in Gönen Kazasının Tırnava Mahallesinde Kuyu Sokaktaki 32 Nolu evde dünyaya gelmiştir. Babası ve annesi Bulgaristan, Şumnu’dan doksan üç Muhaciri olarak Türkiye’ye göç etmişlerdir.    

Bu vesileyle bir nebzecik Şumnu’dan bahsetmek istiyorum. Şumnu, Osmanlı idaresine 790-791’deki (1388-1389) kış seferi sırasında geçti. Veziriâzam Çandarlı Ali Paşa çatışma olmadan müstahkem şehri ele geçirdi. Osmanlı tarihçisi Neşri’nin anlattıklarıyla örtüşen o döneme ait bir rivayete göre ovada karargâh kuran Osmanlılar’a şehrin kalesinin anahtarları ahali tarafından teslim edilmiştir. 

Niğbolu Sancağı tahrir kayıtlarından anlaşıldığına göre Anadolu’dan getirtilen Türkmen gruplarınca iskân edildi. Rahmet-i Rahman’a kavuşan Kutlular, istikrarlı duruşu ile Yeni Asya Gazetesi’nin 52 yıllık serüveninde çok büyük fayda sağlamıştır. Gerek ihtilâlcilerin istek ve arzularına hiç taviz vermeden ve gerekse çeşitli mihrakların her türlü baskılarına rağmen en ufak bir gevşeklik göstermeden dâvâsının arkasında durarak Üstadımızın fikir ve dâvâsını her ortamda savurarak şahsiyetli duruşu ile bu günlere gelinmiştir.

Muhterem Abimiz Kutlular! Kabir hayatında rahat uyuyabilirsin! Çünkü, senin çizgini devam ettirebilecek bir gerçek meşveret heyeti ile istişare kurullarıyla her meselenin üstesinden gelebilecek bir ekibinle gözün arkada kalmasın.

Size Rabbimden mağfiret diliyorum. Kabir hayatınızda Üstadımızla bolca sohbetler diliyorum. Geride bıraktığınız kederli ailenize de baş sağlığı ve sabr-ı cemil diliyorum.

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