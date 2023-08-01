Bir rol model olarak “muktesid ihtiyar”

Günümüzde özellikle gençlerin çok ilginç rol modelleri var. Fakat bu rol modeller genel olarak şekil olarak başkasına benzemek tarzında gerçekleşiyor.

Bir sanatçıya, bir futbolcuya veya bir siyasetçiye benzemek için onun gibi giyiniliyor, saçlar onun gibi kestiriliyor, onun kullandığı eşyaları andıran malzemeler kullanılıyor. Yani hayata aksetmeyen şekil yönüyle sadece taklidi esas alan bir özenti hâline rol model deniliyor.

Hâlbuki rol model hayatımıza yansıyacak, yön verecek, ahlâkımızı ve adabımızı güzelleştirecek, kişisel karakterimizi ve insani kalitemizi artıracak modeller olmalı. Mesela Risale-i Nur eserleri içerisinde birçok hakikatten kendimize çok güzel rol modeller çıkarabiliriz. Örnek olarak “muktesit ihtiyar” bunlardan bir tanesidir. “Bir zaman, dünyaca sehâvetle meşhur Hâtem-i Tâî, mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki, bir ihtiyar fakir adam, bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş, cesedine batıyor, kanatıyor. Hâtem ona dedi: “Hâtem-i Tâî, hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git; beş kuruşluk çalı yüküne bedel beş yüz kuruş alırsın. O muktesit ihtiyar demiş ki: Ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım; Hâtem-i Tâî’nin minnetini almam. Sonra Hâtem-i Tâî’den sormuşlar: Sen kendinden daha civanmert, aziz kimi bulmuşsun? Demiş: İşte o sahrâda rast geldiğim o muktesit ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmert gördüm.” (19.Lem’a)

Bütün hayatını bu muktesit ihtiyar gibi kimsenin minnetini almadan yaşamak isteyen var mıdır? Yani hiçbir kimseye borçlu kalmadan hiçbir fâninin eline bakmadan ve yaratılmışlardan bir şey istemeden bir ömür geçirmeyi arzulamak. İşte o muktesit ihtiyar gibi rol modeller bize böyle bir hayatı yaşayabileceğimizi gösteriyor. Bu asırda daha ziyade böyle yaşamaya ihtiyacımız var. İnsanların en küçük bir iyilik veya ihsanı bile daha sonradan başa kaktığı bu zamanda böyle bir ihtiyaç hepimizin malumudur. Yapılan bir yardımın neticesinde o kişiden ömür boyunca kendisine karşı sevgi ve muhabbet bekleme isteği üzüntü verici bir durumdur. O sevgi ve muhabbeti göremez ise nankörlük ve iyilik bilmezlikle suçlamak çok karşılaşılan bir vaziyettir. Gelin hepimiz bu hususta o muktesit ihtiyarı rol model alalım. Hayatımızı muktesit bir şekilde geçirelim.