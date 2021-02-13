"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Bu iş bana aittir

13 Şubat 2021, Cumartesi
Hizmet-i imaniyede bulunan fertler şahs-ı manevinin vazifelendirmesi ile görevlerini yerine getirirler.

Şahs-ı manevî hangi vazifenin nasıl yapılacağına dair bütün tedbir ve kuralları belirler. Yol, yöntem ve hareket tarzını gösterir. Nasıl hareket edileceği, nereye kadar vazifeli olunduğu gibi bütün hususlara şahs-ı manevice karar verilir. Şahs-ı maneviyi dinlemeyerek “bu işi en iyi ben yaparım, bu iş bana aittir” gibi şahsî davranışların büyük zararları vardır. Böyle durumlarda hizmet-i Kur’âniyede fütur verecek şahsî hareketler meydana gelir. Şahsî hareketler ise birçok manevî mesuliyetleri boynumuza yükler. Onuncu Lem’a da yer alan Şamlı Hafız Tevfik’in şefkat tokadı meselemizi izah etmektedir:

“..Arabî hattı bulunmayan sair arkadaşlara tefevvuk edeceğim diye gururkârâne bir tavırda bulundum. Hattâ Üstadım yazıya ait bir tedbir bana söylediği vakit, “Bu iş bana aittir,” o vakit dedim. “Ben bunu biliyorum, ders almaya ihtiyacım yoktur” gibi mağrurâne söyledim. İşte bu hatama göre, fevkalâde, hiç hatıra gelmeyen bir tokat yedim. En az Arabî hattı olan bir kardeşime (Hüsrev’e) yetişemedim. Bizler bütün hayret ettik. Şimdi anladık ki, o bir tokattır.” 

Şahsî hareketlerin şefkat tokadına sebep olduğu görülmektedir. Bu sebeple şahsî hareketleri terk edip şahs-ı maneviyi dinlemek elzemdir.

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suç oranlarında görülmemiş artış

    "Bu rakamlar sadece Yemen'e yardım çağrısı için bir çığlık''

    Dışişleri Bakanlığı'ndan 15 Türk denizciyle ilgili açıklama

    Ekonomi kötüleşecek

    ABD’den İsrail’e tepki

    Çiftçinin borcu 64 kat arttı

    Sokak kısıtlaması başladı

    Liselerde 'yüz yüze eğitim' başlıyor

    Marmara'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    Türkiye'de son 24 saatte 7763 vaka ve 97 ölüm gözlemlendi

    ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı

    Mogadişu'da büyük bir patlama oldu

    23 Ocak'ta kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

    Mescid-i Aksa’da 6 haftalık karantinanın ardından ilk cuma namazı

    '3,5 milyonun üzerinde yurttaşımız aşı oldu'

    Pençe Kartal-2 Harekatında Şehit olan askerler dualarla ebediyete uğurlandı

    Türkiye’nin çok kapsamlı bir demokrasi sorunu var

    ABD'deki ölü sayısı 500 bine yaklaştı

    İdlibli çocukların oyuncak hayali...

    ABD'li senatörlerin Biden'a yazdığı Türkiye mektubuna TBMM'den cevap

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Türkiye’de “bardak da yok”muş…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Yeni bir başlangıç: ÜÇ AYLAR
    Ahmet BATTAL

    MHP, yasaların anası
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman’dan Yeni Asya’ya
    Genel

    Suç oranlarında görülmemiş artış
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi bütün ruhumla tebrik ediyorum
    Faruk ÇAKIR

    Yeni yanlışları eski yanlışlarla savunmak niye?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şerh ve tefsiri kim yapacak?
    M. Fahri UTKAN

    Vefatlar ve Ahmet Zerey Ağabey

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.