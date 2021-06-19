Manyetizmanın tesiri

Farkında olarak veya olmayarak etkisi altına girdiğimiz birçok hadise var.

Bu hadiselere aşırı derecede ilgi göstermek ve nazarımızı onlardan çevirememek sebebiyle yaşananların tesiri altında kalıyoruz. Pencerelerden seyredip içlerine girmememiz gerekirken, bilemediğimiz ve çözümleyemediğimiz menfi bir tesir altında olayların bir aktörü haline getiriliyoruz.

Bizim âlemimizden çok uzak olan hadiseler birden hayatımızın içine girerek önceliğimiz haline geliyor. Hiç gündemde olmayan bir konu bile istenildiği zaman birinci gündemimiz yapılıyor. Bütün bunlar manyetizmanın nasıl etkili kullanıldığını gösteriyor. Manyetizmayı en çok kullananlar ise en çok tahripte bulunmak isteyenlerdir. “Onların başına geçen en büyükleri, ispirtizma ve manyetizmanın hâdisatı nev’inden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise...” (15. Mektup) Hakikati göstermektedir ki manyetizma tahripçilerin bir aletidir. Bu sebeple ortaya çıkan tahribatın büyüklüğü onların kuvvetli olduğunu zannettirmektedir.

Manyetizmanın nasıl bir şey olduğu Nurlar’da somutlaştırılmaktadır. “Nasıl ki bazı adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır...” (17. Lem’a) Manyetizmanın özelliği bütün dikkati nazara vermek istediği olaya yoğunlaştırmasıdır. Başka hiçbir şeyle ilgilenilmesine fırsat vermeden istediği noktaya odaklanılmasını sağlar. Bu sayede zihin istenilen yere çekilir ve istenildiği gibi yönlendirilir. Verilmek istenilen mesajlar kolayca akıllara yerleştirilir.

Manyetizmanın etki alanına girmemenin çaresi manyetizmanın zararlarını teşhis ederek tesirinden kurtaran Risale-i Nur hakikatlerine sarılmakladır.