"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Bediüzzaman’ın talebesi Ali İhsan Tola

Hasan ŞEN
10 Mart 2024, Pazar
Orman işletme mühendisi olan Ali İhsan Tola Ağabey, 1927 yılında Senirkent’te doğmuştur ve 2009 yılında aynı yerde vefat etmiştir.

Kendisini ziyaret ettiğimiz zamanlarda (Barla’ya giderken uğrardık.) bize güler yüzüyle hatıralarını anlatırdı. Fakat hatıralardan evvel beraberce yaşadığımız bir olayı anlatmak isterim. 

Evinin üst katında az ışık alan bir odada bulunan küçük pencerenin yanında, gittiğimiz beş arkadaşla birlikte orada bulunanlarla bize ders yaptı. Daha sonra hatıra kalması için beraber fotoğraf çektirmek istedik. Fakat oda az ışıklı olduğu için flaşının yanması lazım geldi. Orada bulunan arkadaşlar, “Burada flaş yanmaz” dediler (Yani Ali İhsan Ağabeyin kerameti). Biz de: “Bizim flaş yanar” dedik. Ali İhsan Ağabeyin yanına oturup fotoğraf çekilirken flaş yandı. (O resim hâlâ bende vardır.) 

Bu olayı orada bulunanlar garip karşıladılar. Yani hiç flaş yanmayan bir yerde flaş yanıyor. Tabiî garip bir hadise. Daha sonra yola çıkıp Senirkent’ten ayrılırken bana bunu sordular. Ben de Risale-i Nur’dan cevap verdim: “Üstad, ‘Samimi bir ittifakın kerametvari halleri olur’ diyor. Biz de samimi ittifak eden beş kişiyiz.”

Üstad ona defalarca, “Ali İhsan, seninle biz akrabayız” demiştir. Son olarak aynı şekilde söyleyince, Ali İhsan Ağabey de “Elbette Üstadın bir bildiği vardır” demiş ve fazla üzerinde durmamıştır. 

Denizli Mahkemesi’nin beraat kararı ile ilgili, ki bu beraat kararını da hazırlayan Ali İhsan Ağabeyin akrabası olan Senirkentli Hesna Hanımdır. Üstad Hesna hanıma defalarca selam gönderir. 

Ali İhsan Ağabey Hesna Hanıma: “Bediüzzaman Said Nursî gibi bir zatın hususi duasına mazhar olmak büyük bir şeydir. Sana Üstadın selamını getirdim. Sizi talebeliğe kabul etmiş ve ‘Sizin isminizi gavsların, kutupların yanına yazdım. Onlarla beraber ona dua ediyorum.’ demiş. Bunun üzerine Hesna hanım duygulanıp ağlamaya başlamış.

Yine başka bir zaman Çam Dağı’nda Üstad karabaş otu olarak bilinen bir bitkiyi Ali İhsan Ağabeye vererek, “Bunun üzerine çalış” demiş. Ali İhsan Ağabey ise, “Ben ihmal ettim, ama o bitkideki harikaları sonradan anladım” diye anlatmıştı.

Bazı kimselerin ve Mustafa Sungur Ağabeyin “Bu bitkilerin sırları sana nasıl açıldı ağabey?” şeklindeki sorusuna da, “Üstadın himmetiyle” demişti. 

Tavsiye ettiği bazı tesirli ot ilaçları:

1. Çayı mutlaka limon ile içmek çayın zarar verici keyfiyetini kırar.

2. Günde 21 adet kuru üzüm hafızayı açar.

3. Bal karışımlı ardıç tohumu bronşite iyi gelir.

4. Migren ve beyin hastalıklarına karabaş balı iyi gelir. Aynı zamanda damar açıcıdır.

5. Yenilen her bir gıda vücutta nuraniyet kesp ederse faydalı olur. Bu da iman hakikatleriyle olur.

Kabrini ziyaret edip Fatihalar okuduk. Cenab-ı Hakk şefaatine mazhar eylesin. Amin.

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk teravih, ilk sahur bu akşam

    Batı Afrika'nın en büyük camisinde Ramazan hazırlığı

    Batı Afrika'nın en büyük camisinde bu yıl da Ramazan boyunca iftar programları düzenlenecek

    Gazze'ye insani yardımlar için geçici liman kurulması 60 günü bulabilir

    Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 köyü derhal geri istiyor

    Yardım tırlarını bekleyen yüzlerce Filistinliye İsrail ateş açtı

    İsrail'i protesto eden çalışanını işten çıkardı

    Filistinli baba, çocuklarını kaktüsle doyurmaya çalışıyor

    Gazze'deki soykırımda 30 bin 960 Filistinli katledildi

    Yardım kutuları da ölüme sebep oldu

    Hazinede nakit açığı ikiye, faiz giderleri üçe katlandı

    Gıdalar çöpe gitmesin

    Yerleşimler savaş suçu

    Erdoğan: Bu son seçimim

    Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde

    Kartlı harcamalarda yeni rekor

    “İslam Çinlileştirilmeli”ymiş

    Vatandaş acı reçeteyi seçimden sonra içecek

    Deprem konutları nerede?

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Demokles’in kırık kılıcının ucu
    Mehmet KARA

    Talihsiz istismar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbrahim Simav’dan Enver Tezer’e
    Genel

    İlk teravih, ilk sahur bu akşam
    Osman ZENGİN

    İsmi gibi Nurlu, “Enver Tezer” ağabeyim…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Doğruları tekrar edelim
    Sami CEBECİ

    Muhabbet fedaisi olmak lâzım
    Adnan NACİR

    Bakteri ve siyanür
    Hasan ŞEN

    Bediüzzaman’ın talebesi Ali İhsan Tola

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.