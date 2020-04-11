Dinleyin dostlar bakın ne der şu aşık Destursuz pilava sallamış kaşık Desem ipin ucu kimde, almaz yakışık Bu da geçer desem geçer mi bilmem Yediler Kayseri’nin pastırmasını Kıvırcık koyunun da kavurmasını Bilirler har vurup harman savurmasını Bu da geçer desem geçer mi bilmem Bize gerek derler elin meyvesi, bağı Boş ver geçmişini sen yakala yeni çağı Anlatırlar masalda hayali bir kaf dağı Bu da geçer desem geçer mi bilmem Derslerini şeytandan almışlar belli Mahvederken nesilleri sefahat seli Bunlardan hayır uman olmalı deli Bu da geçer desem geçer mi bilmem Yıldız sayarlar, ahmak müneccim gibi Bir kuyuya düştüler ki görünmez dibi Bir kısmı medyumdur bir kısmı yogi Bu da geçer desem geçer mi bilmem Bırakalım diyorum bazen kederi gamı Görmemek için kuma soksam kafamı Fakat nasıl doyururuz bu kadar yamyamı Bu da geçer desem geçer mi bilmem Medeniyet yobazlarıdır bunların adı İç dışa çevrilseler korkunç bir cadı Yeter diyelim, artık kaçtı bu işin tadı Bu da geçer desem geçer mi bilmem Aldanma sakın, bir olmaz şeytanla melek Sonlarını haber veriyor baykuşlar öterek Nasihat değil bunlara recmi şeyatin gerek Bu da geçer desem geçer mi bilmem Hasan ŞEN

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