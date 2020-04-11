Dinleyin dostlar bakın ne der şu aşık
Destursuz pilava sallamış kaşık
Desem ipin ucu kimde, almaz yakışık
Bu da geçer desem geçer mi bilmem
Yediler Kayseri’nin pastırmasını
Kıvırcık koyunun da kavurmasını
Bilirler har vurup harman savurmasını
Bu da geçer desem geçer mi bilmem
Bize gerek derler elin meyvesi, bağı
Boş ver geçmişini sen yakala yeni çağı
Anlatırlar masalda hayali bir kaf dağı
Bu da geçer desem geçer mi bilmem
Derslerini şeytandan almışlar belli
Mahvederken nesilleri sefahat seli
Bunlardan hayır uman olmalı deli
Bu da geçer desem geçer mi bilmem
Yıldız sayarlar, ahmak müneccim gibi
Bir kuyuya düştüler ki görünmez dibi
Bir kısmı medyumdur bir kısmı yogi
Bu da geçer desem geçer mi bilmem
Bırakalım diyorum bazen kederi gamı
Görmemek için kuma soksam kafamı
Fakat nasıl doyururuz bu kadar yamyamı
Bu da geçer desem geçer mi bilmem
Medeniyet yobazlarıdır bunların adı
İç dışa çevrilseler korkunç bir cadı
Yeter diyelim, artık kaçtı bu işin tadı
Bu da geçer desem geçer mi bilmem
Aldanma sakın, bir olmaz şeytanla melek
Sonlarını haber veriyor baykuşlar öterek
Nasihat değil bunlara recmi şeyatin gerek
Bu da geçer desem geçer mi bilmem
Hasan ŞEN