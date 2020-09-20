Yıldızlar kaymaya devam ediyor

Uzun zaman Van’da kalarak doğudaki aşiretlerin irşadı için uğraşan Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini ziyaret ederek duâlarını alan ‘Son Şahitler’den ve Van’ın, Van Gölü’nün, Van Kalesi’nin, Horhor Medresesi’nin, Erek Dağı’nın, Çoravanis’in kokularını İzmir’e getiren, Selâhattin Akyıl Ağabey vefat ederek Üstadımıza Kavuştu.

O bütün hayatını maddî ve manevî sahada yaptığı ve bize de örnek olduğu mukaddes hizmetlerini tamamlayarak Hakk’ın rahmetine kavuştu. Makamı Cennet olsun, Cenab’ı Hak rahmetiyle muamele etsin, amin.

Uzun zaman birlikte hizmet ettik, birlikte umreye gittik. O Ağabeyimizin her hususta uygun hareket ettiğini ve cömertliğini hiç unutamayız. Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Selâhattin Ağabey, ömrünü Risale-i Nurlar’ın tanınması ve okunması için harcamıştı. O sadece Nizamettin, Said, Zübeyir ve sair evlâtlarının değil hepimizin babasıydı.

87 yıllk bereketli bir ömür süren ağabeyimizin her zaman, ama her zaman elini öpmüşümdür. Cenaze namazını bu duygular içinde kıldığımız ağabeyimizle inşalla Cennette buluşuruz.