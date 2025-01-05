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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Her işin başında Bismillah

Hediye Ballıkaya
05 Ocak 2025, Pazar
Can kardeşlerim, hepinize merhaba!

Her hafta ‘ilim bahçesinde’ sizlerle yepyeni ilimler öğreneceğiz inşaallah. Bu haftaki konumuz ‘Bismillah’.

Evet hemen şöyle diyorsunuz değil mi? ’ Bismillah her hayrın başıdır’ Haydi gelin bu cümle üzerinde beraber sohbet edelim.

Güne uyandığımızda, günlük işlerimizi yaparken her davranışımızın başında Bismillah demek anahtar gibi gizli kilitleri açıyor. İşlerimiz kolaylaşıyor ve Allah’a dayanmış oluyoruz. Siz de işe başlarken ‘Bismillah’ demiş olmanın ferahlığını hissediyor musunuz?

Bediüzzaman Said Nursî;’Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.’ diyor. 

Evet haydi hep beraber “Bismillah” gibi bir gücü, her işe başlarken kullanalım.

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