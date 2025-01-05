Her işin başında Bismillah

Can kardeşlerim, hepinize merhaba!

Her hafta ‘ilim bahçesinde’ sizlerle yepyeni ilimler öğreneceğiz inşaallah. Bu haftaki konumuz ‘Bismillah’. Evet hemen şöyle diyorsunuz değil mi? ’ Bismillah her hayrın başıdır’ Haydi gelin bu cümle üzerinde beraber sohbet edelim. Güne uyandığımızda, günlük işlerimizi yaparken her davranışımızın başında Bismillah demek anahtar gibi gizli kilitleri açıyor. İşlerimiz kolaylaşıyor ve Allah’a dayanmış oluyoruz. Siz de işe başlarken ‘Bismillah’ demiş olmanın ferahlığını hissediyor musunuz? Bediüzzaman Said Nursî;’Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.’ diyor. Evet haydi hep beraber “Bismillah” gibi bir gücü, her işe başlarken kullanalım.

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.