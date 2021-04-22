Ramazan’ın en güzel yanı

ÇOCUK VE RAMAZAN - Hazırlayan: Hediye Ballıkaya

- Babacığım hayırlı sabahlar ne yapıyorsun burada? - Musluğumuzu tamir ediyorum oğlum. Evet işte bu kadar bitti. Haydi seninle sohbet edelim bakalım. - Babacığım senin çocukluğunda Ramazan nasıldı? Neler yapardın? - Oğlum annem bizi uyandırırdı sahura mis gibi kokular gelirdi mutfaktan. Kalktığımızda pilav, nohut ve hoşaf yerdik ezan okununcaya kadar yerdik. Ramazanın en güzel yanı hep birlikte sofraya oturmak ve şükretmek. Evet oğlum ezan okunmak üzere haydi annene yardım edelim ve ezanı bekleyelim.

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