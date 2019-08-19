Dün ve bugün

Dün “hakikat-ı halde seçimler bir çeşit Müslümanların sayımıdır..” diyenlerin bu gün; “Müslüman olmanın gereği AKP’ye rey vermektir...” veya; “dindar bir parti varken, başka partilere rey vermek münafıklıktır..” gibi partilerini din yerine ikame etmek manasına gelen beyanatlarda bulunmaları arasında anlam bakımından sizce bir fark var mı?

Dün dinî değerleri siyasî slogan haline getiren siyasî kadroların bu gün; “bizim partinin belediye başkan adayına vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde beraat belgeniz olacaktır..” hezeyanları arasında anlam olarak bir fark görüyor musunuz?

Dün “bizim partiye rey vermeyenler patates dinindendirler...” diyenlerin bu gün; “bakmayın onların şehit cenazelerinde saf tutmalarına... Onlar ne anlar dinden, imandan...” gibi dışlayıcı ifadeleri istimal etmeleri arasında mana itibarıyla bir fark var mı sizce?

Dün “bugün Türkiye’de söyledikleri gibi çok parti yok... İki zihniyet, iki parti var. Birisi bâtılı temsil eden dışımızdaki partiler; diğeri de hakkı temsil eden bizim partimiz...” diyenler ile bu gün; “ülkemizde bir çok terör odaklarıyla işbirliği içinde olan çukur siyasetini yapan illet, zillet dediğimiz sözde siyasî partilerle Türkiye’nin geleceğinin ve bekasının teminatı olan bizim partimiz var..” diye kendileri dışındakileri vatan haini düşmanlar olarak damgalayanlar arasında anlam itibarıyla bir fark görüyor musunuz?

Bolca şahit olduğumuz bu ve bunlara benzer hezeyanlara ilâve olarak; “Allah’ın vasıflarına sahip olan liderimiz... (haşa)” “Onun doğduğu şehir mübarektir..” “ Ona dokunmak ibadettir..” “ Onun konuştuğu televizyonu yere koymak günahtır...” “Bizler liderimizin etrafındaki dört halife gibiyiz...” Vs. gibi insanların inancını tehlikeye sokan ipe sapa gelmeyen ifadelerin mevcut iktidarın bazı mensuplarından sudur etmesi ve söylenenlerin de tekzip edilmemesi sizce hangi anlama geliyor?

Şimdi “Siyasal İslâm” konumundaki siyasi kadrolarının geçmişten bu güne kadar gerek uygulama ve icraatlarında, gerekse istimal ettikleri söz ve beyanlarında herhangi bir fark görüyor musunuz? Çıkardık dedikleri gömleğin yerine demokrasi gömleği mi giydiler, yoksa o eski gömleğin rengini, modelini değiştirip, tekrar giyerek yollarına mı devam ediyorlar?