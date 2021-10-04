Salgını önleyelim derken

Türkiye’deki hatta dünyadaki hemen bütün kibir abidesi tıp otoriteleri sıkleti ve cesameti bir iğne ucu kadar olmayan bir virüse çare bulma noktasında adeta “pes” ederek çaresizlikleri ilân ettiler.

Virüsü teşhiste acze düşen tıp dünyası çare olarak vatandaşlarına maske, mesafe, hijyen ve aşı tavsiyelerinde bulunmaya devam ediyorlar. Bunlara ilâve olarak da misafir kabul etmeyin; misafirliğe gitmeyin, birbirinizle tokalaşmayın, kalabalık yerlere girmeyin vs..

Bilim kurullarının bu telkin ve tavsiyelerine ilâve olarakta yetkili makam ve merciler de vatandaşlara yapılan tavsiyelere mutlak manada uymaları noktasında uyarı yaparak salgını önlemeye çalıştılar.

Kurallarına dikkat ettikleri halde bir çok insanın koronaya yakalandıklarını görüyoruz. Uzmanlar ise şimdilik bu kurallara uymaktan başka yapılacak bir şeyin olmadığını ifade ediyorlar ve milletin kafası iyice karışmış durumda.

Madem yapılan tavsiye ve yasaklar istenilen manada derde deva olmuyor. O halde koronayı önleme gayesiyle fazlasıyla yapılan haber ve yorumlar toplumda oluşan korku, merak ve telâşların tetiklediği ve daha başka rahatsızlıklara sebep olmuyor mu?

Geçenlerde bir kalp doktoru ile sohbet ederken aynen şunları söyledi: “Şu anda biz hastanede korodan fazla kalp hastalarıyla bir de kavga ederek birbirini yaralayan gençlerin tedavileriyle uğraşıyoruz. Bundan anlıyoruz ki korona korkusunun sebep olduğu endişe ve panikler insanların halet-i ruhiyesini alt üst etmiş. Bu şekilde psikolojisi bozulan insanlar durmadan birbirlerine saldırıyorlar. Bir taraftan da bu durum kalp ve damar hastalıklarının nüksetmesine sebep oluyor. Bu tehlikeli gidişat koronadan daha tehlikeli olabilir.”

Yapılan araştırmalarda toplumun yüzde seksen birinde korona korkusu yaşanıyor. Bu gidişatın da insanların psikolojik yapısını bozduğunu, hatta son zamanlarda toplumda artarak devam etmekte olan kavga ve şiddetlerin önemli sebebinin de toplumda oluşan korku, panik ve telâşlardan kaynaklandığını psikolog ve sosyologların ifadeleri de doktor arkadaşımızın söylediklerini herhalde teyit ediyor.