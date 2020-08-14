İttihadın bozulmasının vahim sonuçları

Üstad Bediüzzaman’ın vefatından sonra merhum Zübeyir Gündüzalp, diğer hizmetkâr ağabeylerle birlikte bütün Nur Talebelerine şamil istişare sistemini tesis etmişti.

İman ve Kur’ân hizmeti ile birlikte siyasî ve içtimaî meseleler Risale-i Nur’daki ölçüler ışığında bu sisteme göre müzakere edilerek Ahrar/ Demokrat siyasetçilere destek verilmesi kararlaştırılmıştı.

Pek azı hariç Nur Talebeleri, 1980’e kadar Ahrar / Demokratlara destek vermişlerdi. Onların bu siyasî tercihlerinin isabetini gören diğer cemaatler de, Demokratları destekleme yoluna gitmişlerdi.

Bu doğru destek vesilesiyle başa gelen Demirel liderliğindeki Demokrat iktidarlar, fitne tuzaklarıyla kesintiye uğrasa da, uzun yıllar Türkiye’yi yönetmiş, ülkeyi maddî –manevî alanda kalkındırmış, dini siyasete alet etmeden maneviyata büyük hizmetlerde bulunmuştu. Ülkemiz, demokrasi ve kalkınma alanında önemli adımlar atmıştı. İslâm Âlemi ona potansiyel lider nazarıyla bakıyordu.

Türkiye’nin bu duruma yükselmesini hazmetmeyen fesat şebekeleri ve Kemalist derin devlet iş birliği yaparak, 1970’lerde Demokrat iktidarı za- yıflatmak ve Halk Partisi’ne iktidar yolunu açmak için Erbakan’ın başında bulunduğu dindar kimlikli siyasîleri sahneye sürdüler.

O dönemde Nur Talebelerinin Demokratlara nokta-i istinat olmaları, fesat odaklarının dindar siyasîler üzerinden sahneye koydukları planı boşa çıkarmıştı. Bu sebeple dindar kimlikli siyasîler, 1980’e kadar ciddî bir varlık gösterememişlerdi.

1980 ihtilâlinin darbecileri, değişik fitne tuzaklarıyla Nur Talebelerinin ittihadını bozdular. Ne yazık ki bazı Nur Talebeleri Demokratlardan desteklerini çektiler, darbecilerin Anayasalarına destek verdiler.

Yeni Asya, o desteklerinin yanlış olduğunu söylediğinde, “Ordu ülkeyi Komünizmden kurtardı. 12 Eylül hareketi, Mohaç, Malazgirt gibi bir zaferdir. Komünistler ona karşı çıkıyorlar. Siz onlarla birlikte mi hareket edeceksiniz?” demişlerdi. Sonraki yıllarda o desteklerinin yanlış olduğu anlaşıldı.

Bazı Nur grupları, daha sonra Demokratlar yerine, darbecilerle iş birliği yapan Özal ve ANAP’a destek olmuşlardı. O desteklerinin de yanlış olduğu sonradan ortaya çıktı. Onlar, 1990’ların başında Erbakan ve Türkeş’in içinde bulunduğu ‘ittifak’a destek vermişlerdi. Erbakan’ın iktidarında ülke 28 Şubat’ı yaşadı, iman hizmeti büyük yara aldı.

Aynı gruplar, 2000’lerin başından beri, dindar kimlikle siyaset yapılmaması gerektiğini söyleyen Bediüzzaman’ın aksine hareket eden AKP’ye destek vermeye devam etmektedirler. O destekle AKP iktidarının bugün ülkeyi ve dinî hizmetleri ne hale getirdiği ayan beyan ortada görülmektedir.

Son söz: Nur Talebeleri, Demokratlar yerine yanlış adreslere nokta-i istinat olmaları, ülkede telâfisi çok zor yıkımlara sebep olmuştur.

Hatadan dönmek fazilettir. Nur Talebeleri, aralarındaki çakıl taşları hükmündeki sebepleri bir kenara bırakarak Kur’ân, vatan ve millet menfaati için bir araya gelip ittihad etmelerinin zamanı çoktan gelmiştir.

Onlar, imanî meselelerde olduğu gibi, siyasî ve içtimaî meselelerde birleşerek ittihat etmeleri, gerçek Ahrar / Demokratları ayağa kaldırmaları iman hizmeti ve ülkenin selâmeti namına zarurîdir.