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7 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 55

Yeni Asya misyonu ve manevî cihad

İbrahim ERSOYLU
07 Şubat 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi, Kur’ân’ın ahirzamana olan mesajını bütün insanlara özellikle Müslümanlara en iyi bir şekilde takdim eden Risale-i Nur’a göre doğru İslâm’ı ve İslâm’a layık doğruluğu yayın yoluyla göstermekle manevî bir cihad vazifesini yapmış olmaktadır.

Gazete, Nur’un meslek ve meşrebi hususunda doğru ve yeterli bilgiye sahip uzman bir kadro tarafından, Risale-i Nur ölçülerine göre yayınlandığından, ifa ettiği iman hizmeti yanında toplumda yaşanan siyasî ve sosyal hadiselere doğru ve gerçekçi teşhisler ve bunlara hal çareleri göstermektedir.

O, edepli üslubuyla, okuyucularını din ve dünya hayatlarına lâzım olan bilgilerle donatırken, onları ifrat ve tefritten uzak müsbet harekete/ kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket eden, başka meslek mensuplarının kusur ve hatalarıyla meşgul olmayan bir anlayışa yönelten bir yayın organıdır.

Ayrıca gazetemiz, zararlı fikir ve düşüncelere, menfî siyasî akımlara karşı -tabiri caizse- koruyucu bir antivirüs programı gibi vazife görmektedir. Okuyucularını o canipten gelecek tehlikelerden korumaktadır. Gazeteyi ciddiyetle ve garazsız takip eden bir okuyucunun imanı kuvvetlendiği gibi, dindar kimlikli menfî siyaset akımının maddî imkân ve makam tuzaklarına düşmez ve onların dolmuşuna binmez. O siyaseten, demokrasiden ve demokratlardan yana bir duruş gösterir.

GAZETE BİZİ HİÇ YANILTMADI

Cenab-ı Hakka sonsuz hamd-ü senalar olsun ki biz, 40 yıldan beri ara vermeksizin onun okuyucusu olmakla müşerref olduk. O zamandan bu yana köprünün altından çok sular aktı; çok sayıda askerî darbe, sosyal ve siyasî fırtına, kasırga ve deprem yaşadık. Buna rağmen Yeni Asya, çizgisinden hiç savrulmadı. Elhamdülillah, hâzâ min fadli Rabbi / Bu Rabbimizin fazl ve keremindendir.

Gazetemiz, o hadiselere karşı aldığı tutumda bizi hiçbir zaman yanıltmadı. Dönüp geriye baktığımızda bize, “Şu meselede gazetenin tavrı yanlış oldu” dedirtmedi. İstisnasız hangi tavrı aldıysa, o meselede zaman onu haklı çıkardı. Zaman zaman onun aldığı tavra akıl erdiremeyen bazı okuyucular ağır tenkitler yönelterek, kızıp onu okumayı terk ettiler. Ama zamanın Yeni Asya’yı haklı çıkardığını gördükleri halde çokları, hakperestlik gösterip “Yeni Asya haklı çıktı. Ona avdet etmeliyiz” demediler.

Bazıları, medyada kendi davalarına hizmet eden yegâne gazeteyi tebrik ederek ona sahip çıkacakları yerde, akıl almaz bir tavırla ve hatta şahsî garaz veya siyasî tarafgirlik sevkiyle ona husumet besleyip, onun susmasını temenni etmektedirler. 

Muhtaç olanların istifade etmeleri gayesiyle daha geniş çevrelere ulaştırmak için gazetemize daha çok sahip çıkmamız gerekmektedir. Önce kendimiz ona abone olarak onu alıp aile fertlerimizle okumamız, sonra uygun olan akraba ve tanıdıklarımızı en azından e- gazeteye abone ederek onu takip etmeye teşvik etmemiz, Risale-i Nur hizmeti kapsamında bir hizmettir.

İnancımız odur ki, demokrasinin askıya alındığı, hak ve hürriyetlerin çiğnendiği ve bu olumsuz işlere karşı dindar kesimin çoğunun sesini çıkarmadığı bir zamanda ve dönemde Yeni Asya, hak ve hakikati cesurane bir şekilde haykıran yayını sebebiyle, medya sahasında farz-ı kifâye manasında büyük bir manevî cihadı yapmaktadır. İdarecilerini, yazarlarını ve çalışanlarını bu cihadın mücahidleri olarak görüyoruz. Bu cihadın uhrevî mükâfatı inşallah ahirette Allah’ın rızası, ebedî saadet ve Cennet olacaktır.

Okunma Sayısı: 208
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Yorumlar

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  • Eda Gül Beyaz

    7.2.2025 00:41:44

    Yeni Asya'yı gazetemiz olarak medar-ı iftihar ile göğsümüzde bir nişane olarak taşıyoruz. Elhamdülillah. Son dönemlerde Yeni Asya yayın çizgisi rayına oturuyor çok şükür. Bu şekilde devam edilmesi güzel olur.

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