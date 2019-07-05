65 yaşında tahta çıkan Sultan

Sevgili arkadaşlar, bugün son Osmanlı hanedanından Sultan Reşad Han’ı anlatmak istiyorum.

Sultan Mehmed Reşad, 1844 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çocukluğu padişah olan babasının yanında geçti. Eğitim ve öğrenime gereken önem verildi. Veliaht olduğu için devamlı kontrol altında tutuluyordu.

Sultan Mehmed Reşad, İttihat ve Terakki Partisi’nin desteğiyle tahta çıktığında 65 yaşındaydı. Padişahlığı sırasında yönetim daha çok İttihat ve Terakki Partisi’nin ileri gelenlerinin eline geçmişti.

O zamanlarda İtalyanlarla barış imzalandı.

Yine o dönem; Birinci ve İkinci Balkan Savaşları patlak verdi. Düşmanlar Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları kendi aralarında aç kurtlar gibi paylaşıyorlardı.

Derken Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Osmanlı Devleti yedi düvele karşı birçok cephede savaştı.

Çanakkale Savaşı’nda tarihin en büyük direnişlerinden birini gerçekleştiren Türk Milleti, bütün olumsuz şartlara rağmen, düşman donanmasının boğazlardan geçmesine izin vermedi. Milletin başarıya ulaşması için duâ etmekten başka bir iş görmeyen Mehmed Reşad, Osmanlı Devleti’nin bu feci şartları içinde, 1918 yılında kalp yetmezliğinden dolayı vefat etti.

Allah rahmet eylesin.