Hicri yıl başlıyor

Hicri 1442 yılı, yarın akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Efendimizin (asm) Mekke’den Medine’ye hicreti, İslâm âleminde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Buna göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının ilk günü yarın başlayacak arkadaşlar.

Muharrem ayında oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbelâ’da Efendimizin (asm) torunu olan Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, bizim toplumumuzda önemli olaylar arasında yer alır.

Biliyorsunuz, Mekke’de eskiden Kameri Takvim kullanılırmış. Yani, takvim başlangıcının sabit bir tarihinin olmaması sebebiyle “Kusay’ın vefatı” veya “Fil Vak’ası” gibi önemli olaylar başlangıç olarak kabul edilirdi.

İkinci Halife Hazreti Ömer döneminde meydana gelen bazı olayların sabit bir takvim başlangıcı ihtiyacı ortaya çıkınca, Hazreti Ömer, sahabenin ileri gelenleriyle konuyu meşveret etti. Bu arada Hazreti Ali bir teklifte bulundu; Peygamber Efendimizin (asm) Mekke’den Medine’ye olan hicreti, takvimin başlangıcı olarak kabul edilsin, diye.

Teklif çok beğenildi ve takvimin ilk ayı olarak “Muharrem” kabul edildi. Hicretin 17’nci (638) yılında kabul edilen ve hicret ile başlayan bu takvim, “Hicri Takvim” olarak meşhur oldu.

Hicrî takvim İslâm coğrafyası için çok önemli. Müslümanlar oruç, hac, zekât ve benzeri ibadetlerini ifa ederken, bu takvimi dikkate almaktadır. Özellikle belli dönemlerde ve zaman dilimlerinde yapılabilecek ibaretlerin büyük kısmı hicrî kamerî aylarla bağlantılıdır. Meselâ Müslümanlara senede bir defa ve bir ay farz olan Ramazan orucu kamerî aylardan olan Ramazanda olduğunu biliyoruz.

Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem’in “yasaklanan, saygı duyulan, hürmet edilen” gibi anlamlara geldiğini hatırlattıktan sonra, Peygamberimiz (asm) bu ayın onuncu gününe denk gelen Aşure Günü’nde oruç tutmayı tavsiye etmiştir.