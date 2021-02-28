Peygamber Efendimiz (asm) misvakı tavsiye ederdi

Abdullah İbn-i Abbas (ra) anlatıyor: Bir gece Peygamberimizin (asm) yanında kaldım. Peygamberimiz (asm) gecenin sonuna doğru kalkıp dışarı çıktı, semaya baktı, sonra Al-i İmran Sûresi’nin şu âyetlerini okudu:

“Hakikat, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirleri ardınca gelişinde temiz akıl sahipleri için ibret verici deliller vardır. Onlar ayakta iken, oturur iken, yanları üstünde yatar iken hep Allah’ı hatırlayıp anarlar ve göklerin, yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler. Şöyle derler: Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen pak ve münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru.”

Sonra eve döndü, misvaklandı ve abdest aldı. Sonra kalkıp namaz kıldı, sonra yattı. Sonra kalkıp tekrar dışarı çıktı ve semaya nazar etti. Yine bu âyetleri okudu. Sonra döndü, tekrar misvaklandı ve abdest aldı. Sonra kalkıp namaz kıldı.

Resulullah (asm) Efendimizin misvakla ilgili emir ve tavsiyeleri şöyle:

- Ümmetimi meşakkate düşürmüyor olsaydım, onlara her namazın önünde misvakı emrederdim.

- Ümmetime zorluk vermemiş olsaydım, her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim.

- Oruç tuttuğunuzda sabahleyin misvak kullanın, lâkin akşama doğru kullanmayın. Akşam üzeri iki dudağı kurumuş oruçlu bir kimse için misvak uygun olmaz. Zira o kurumuş dudaklar kıyamet gününde gözü önünde bir nur olacaktır.

- Sizden biri gece namaz kılmak için kalktığında misvak kullansın. Zira bir kimse namazında Kur’ân okurken bir melek ağzını onun ağzına dayar ve o kimsenin ağzından bir şey çıkmaz ki, o meleğin ağzına girmiş olmasın.

- Sizin ağızlarınız Kur’ân için yollardır. Onları misvakla temizleyin.

İşte dinimiz diş sağlığına bu kadar önem veriyordu.